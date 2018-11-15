وزيرة الصحة تتفقد العيادات الميدانية وتراجع التأمين الطبى لمؤتمر التنوع البيولوجى

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم، العيادات الطبية الميدانية وراجعت خطة التأمين الطبى لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، والمنعقد خلال الفترة من 13 إلى 29 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ.

يأتى هذا على هامش مشاركتها فى المؤتمر وحضورها اجتماع الشق رفيع المستوى تحت عنوان" الاستثمار فى التنوع البيولوجى من أجل الناس والكواكب".

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أنه تم وضع خطة للتأمين الطبى للمؤتمر تشمل الدفع بـ 45 سيارة إسعاف مجهزة، منها 4 سيارات متمركزة داخل قاعة المؤتمرات مجهزة عناية مركزة، بالإضافة إلى 3 عيادات ميدانية داخل القاعة مزودة بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية المتكاملة، وبها أطباء طوارئ ورعاية لاستقبال أى حالات مرضية.

من جانبه اوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، انه تم استقبال 161 حالة مرضية بالعيادات الميدانية ، هذا منذ بداية المؤتمر وحتى الآن، حيث تلقوا العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحويل 3 حالات إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى لتلقى الرعاية الفائقة، مؤكداً أنها جميعها مستقرة وتنوعت ما بين كسور وارتفاع فى ضغط الدم.

وأشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، إلى أنه من ضمن خطة التامين الطبى تم وضع خطة وقائية تتضمن مناظرة القادمين لمنع تسرب الأمراض تطبيقاً لإجراءات الحجر الصحي بالمطارات ، كما تتضمن متابعة الوفود المشاركة بالمؤتمر بأماكن الإقامة وداخل قاعة المؤتمرات، فضلاً عن أعمال الترصد الحشرى وقياس كثافة القوارض والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض داخل المدينة من حيث مكافحة الحشرات الطائرة "البعوض – الذباب" ، والقوارض ، والحشرات الزاحفة، وإجراء المسح الصحي البيئي للمنشآت التي تستقبل أعضاء وضيوف المؤتمر وحصر مصادر المياه.

وأضاف " عيد" أنه بالنسبة لإجراءات الحجر الصحى، تم التنسيق مع الجهات المعنية لعمل قاعدة بيانات للمشاركين في المؤتمر، من حيث اتخاذ إجراءات داخل مطارات استقبال المشاركين ، ومناظرة القادمين لمنع تسرب الامراض والاوبئة من الدول الموبوءة، والتأكيد علي جاهزية أجهزة قياس درجة الحرارة عن بعد، وقياس درجة الحرارة من الجبهة عن طريق أجهزة القياس بمطار شرم الشيخ.

ولفت"عيد" الى اتخاذ إجراءات مكافحة البعوض علي الطائرات ، و إلزام شركات الطيران والتوكيلات الملاحية بمكافحة الحشرات في كل وسيلة من وسائل النقل تغادر نقطة دخول تقع في منطقة يوصي بمكافحة النواقل بها، وإلزام شركات الطيران بإتباع الطرق المعتمدة من منظمة الصحة العالمية لرش الطائرات، ومكافحة البعوض بمنافذ الدخول لتنشيط وإستمرار برامج مكافحة النواقل التي قد تنقل أمراض الصحة العامة التي تشكل خطراً محتملاً علي الصحة العامة علي مســافة 400 متر علي الأقل من المناطق التي توجد ضمن نقاط الدخـول والتي تستخدم لأغراض العمليات التي تشمل المسافرين.

وتابع عيد أن الإدارة العامة لمكافحة ناقلات الأمراض تقوم بأعمال المكافحة المتكاملة بمدينة شرم الشيخ، واستخدام مبيدات الصحة العامة الموصى بها من منظمة الصحة العالمية، واستخدام الملابس الواقية للعاملين في إدارة ناقلات الأمراض ، والأجهزة الخاصة بالترصد والمكافحة من حيث مصائد CDC ، ومكافحة الحشرات الطائرة الذباب ، البعوض.

كما يتم مكافحة الذباب البالغ بوضع طعوم ثابتة في أماكن كثافة الذباب بمحيط جمع القمامة، وتشغيل أجهزة الرذاذ صباحاً المحملة على سيارات قبل شروق الشمس وقبل الغروب، وعمل استكشاف وترصد حشرى لذبابة الرمل في مدينة شرم الشيخ وضواحيها وتنفيذ المكافحة عند رصد اى مكان ايجابى بالمبيدات المخصصة لذلك.

وتقوم إدارة الرقابة على المياه بتشكيل فرق قبل انعقاد المؤتمر بفترة كافية لإجراء المسح الصحي البيئي للمنشآت التي تستقبل أعضاء وضيوف المؤتمر وحصر مصادر المياه ومناظرتها ، والمرور على مصادر المياه بالقرى السياحية ومنها محطات تحليه المياه وخزانات المياه، والمرور على حمامات السباحة بالقرى، وعلى محطات تحليه المياه (خارج القرى السياحية) التي تغذي بعض المجموعات من الفنادق والقرى السياحية بمدينة شرم الشيخ، وأخذ عينات حقليه من مياه محطات التحليه ومن خزانات المياه وحمامات السباحة لمعايير الرقم الهيدروجيني، والأملاح الكلية الذائبة، والكلور الحر المتبقي لتحليلاها بمعامل الوزارة.

كما يتم المرور علي وحدات معالجة الصرف الصحي بالقري السياحية والفنادق لتحديد مدي مطابقتها للإشتراطات وتحديد نوعية المزروعات التي يتم ريها بمياه الصرف طبقاً للكود المصري بشأن إستخدام مياه الصرف المعالج في مجال الزراعة.

كما قامت ادارة مراقبة الاغذية بحصر أسماء الفنادق التى ستقيم بها الوفود الرسمية وغير الرسمية المشاركة بالمؤتمر بالتنسيق مع وزارة السياحة ، وتشكيل فرق عمل على جميع المنشآت لاتخاذ الإجراءات التصحيحية فى حال وجود مخالفات بالمنشآت أوالعاملين بها والمرور المستمر أثناء الانعقاد على المنشآت الغذائية التى سيرتادها المشاركون قبل وأثناء انعقاد المؤتمر للتأكد من استيفاء هذه المنشآت للاشتراطات الصحية وإتباعها للطرق الصحيحة لتداول الأغذية بداية من استلام المواد الخام وحتى تقديم الوجبات ، والمرور على مطابخ ومخازن ومطاعم الفنادق التى ستقيم بها الوفود والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة، وتطبيقها لأنظمة سلامة الغذاء ( Food Safety ) من حيث الاستلام ، والتخزين، والإعداد والتجهيز، والطهى ،والحفظ، والتقديم.

كما تم التأكد من استيفاء متداولى الأغذية العاملين بمطابخ ومطاعم إقامة الوفود للاشتراطات الصحية والتأكد من حملهم شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية التى تنتقل عن طريق الغذاء وإتباعهم للممارسات الصحية الجيدة فى تداول الأغذية (GHP) واستبعاد من تظهر عليه أى علامات مرضية، وتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية الموجودة حول الفنادق التى تقيم بها الوفود بمدينة شرم الشيخ والتى يمكن أن ترتادها الوفود غير الرسمية.

كما يتم التأكد بصفة دورية من صلاحية المياه المعبأة المتداولة بالمنشآت الغذائية خاصة المطاعم والفنادق وأنها لشركات مصرح لها من وزارة الصحة بتداول منتجاتها، وتشديد الرقابة على مخازن الموردين الذين يقومون بتوريد الأغذية للفنادق والمطاعم التى سوف تستضيف المؤتمر والتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية والتأكد من سلامة الأغذية التى تقوم بتوريدها وسحب عينات منها قبل بدء المؤتمر وأثناء الانعقاد.