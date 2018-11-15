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وزيرة البيئة تلتقى نظيرها الألمانى لبحث سبل التعاون بين البلدين

الخميس، 15 نوفمبر 2018 03:42 م
وزيرة البيئة تلتقى نظيرها الألمانى لبحث سبل التعاون بين البلدين جانب من اللقاء
كتبت آية دعبس
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التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة،  وزير البيئة الألمانى والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون المشترك  فى مجال العمل البيئى و ذلك بحضور نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة وقيادات الوزارة المعنية، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى. 
 
تناول اللقاء بحث المبادرة العالمية للتغيرات المناخية التى أطلقتها الحكومة الألمانية والتى تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع الإقليمية، بالإضافة إلى بحث دعم ألمانيا للمبادرة المصرية لربط الاتفاقيات الثلاث الخاصة بالتنوع البيولوجي والتصحر والتغيرات المناخية خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى.
 
 وأكدت فؤاد خلال الىجتماع على إهتمام مصر بالطيور المهاجرة و حمايتها بالتعاون مع المعهد الدولي للطيور.
 
كما استعرض اللقاء جهود مصر لحماية الطيور وخطط رصدها وعدد المراصد لدراسة مدى تأثرها بالبيئة  بالإضافة إلى بحث دور الأراضى الرطبة ومدى ارتباطها بوجود الطيور والحفاظ علي التنوع البيولوجى.
 
 وأكد وزير البيئة الألمانى أن ألمانيا  تتجه نحو استخدام الطاقة المتجددة كبديل للوقود الأحفورى والطاقة النووية، مؤكدا على استعداد المانيا لنقل التكنولوجيا الخاصة بها لمصر.
 
ودعت الوزيرة الجانب الألمانى خلال الاجتماع، للانضمام لمجموعة العمل الفنية لمناقشة المبادرة المصرية مع عدد من الدول مثل فرنسا ونيوزيلاندا وإنجلترا.
 
 
 
 

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مؤتمر التنوع البيولوجى




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