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وزيرة البيئة تعتمد إعلان شرم الشيخ للاستثمار فى التنوع البيولوجى

الخميس، 15 نوفمبر 2018 04:46 م
وزيرة البيئة تعتمد إعلان شرم الشيخ للاستثمار فى التنوع البيولوجى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اعتماد إعلان شرم الشيخ للاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الناس والكوكب، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وكريستيانا بالمر السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية التنوع البيولوجى وتولاس انيكسسى، وزير الأعمال العامة بجنوب أفريقيا، كارلوس رودريجز وزير البيئة والطاقة فى كوستاريكا.

وأكد الوزراء والوفود الموقعة على الإعلان، أن التنوع البيولوجى ووظائف وخدمات النظم الأيكولوجية التي يوفرها، تدعم جميع أشكال الحياة على الأرض و ترتكز عليها صحة الإنسان ورفاهيته والنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة، بما فى ذلك فى القطاعات الاقتصادية الرئيسية للطاقة والتعدين، والبنية التحتية، والصناعة التحويلية والتجهيز، وأن الزيادة في عدد السكان، وأنماط الاستهلاك والانتاج غير المستدامة، والتوسع الحضرى السريع المتوقع خلال العقود القادمة، سيؤدى إلى طلب كبير على الموارد المرتبطة بهذه القطاعات، مما يشكل مخاطر كبيرة على التنوع البيولوجى وما يترتب عن ذلك من مخاطر على حياة الإنسان.

وأوضحوا أن تعميم التنوع البيولوجى فى هذه القطاعات ضرورى لتحقيق أهداف التنوع البيولوجي، مؤكدين على ضرورة المشاركة المجدية للشعوب والمجتمعات المحلية والنساء والشباب والمجتمع المدنى والحكومات، والسلطات المحلية والأكاديميين وقطاع الأعمال والمالية وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين لتعميم التنوع البيولوجى.

 

 


 

 


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