وزيرة البيئة: اعتمدنا على 12 شابا فى تطوير حديقة السلام بشرم الشيخ

كتبت آية دعبس

بدأت منذ قليل، فعاليات احتفالية وزارة البيئة بافتتاح عمليات تطوير حديقة السلام، بمدينة شرم الشيخ، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجى، للأمم المتحدة.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال كلمتها، إن الوزارة اعتمدت فى عمليات التطوير على 12 شابا بشكل أساسي، والذين كانت لديهم تصورات كثيرة وأفكار ساهمت فى توصيل الحديقة إلى تلك الصورة التى يتم افتتاحها بها اليوم.

وشارك ما يقرب من 300 من فنانى الحرف التراثية أتوا ممثلين عن 14 جمعية عاملة في مجال الحرف التراثية والمنتجات البيئية من سيناء إلى سيوة فى الصحراء الشرقية والصحراء الغربية وحلايب وشلاتين، وخيم متعددة الأشكال تصطف خلف أعلام 196 دولة في انتظار الافتتاح الرسمي لمؤتمر التنوع البيولوجى، حيث ستنظم وزارة البيئة معرض السلام بحديقة ومتحف السلام، والذى سينطلق بغرس ممثلى الدول المشاركة شجرة زيتون باسم كل دولة عضو فى الاتفاقية أمام متحف السلام.