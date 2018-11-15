وزيرة الاستثمار: إصلاحات تشريعية ومؤسسية لتنفيذ تكليفات دعم رواد الأعمال

كتب هانى الحوتى - أحمد مرعى

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الحكومة نفذت إصلاحات تشريعية ومؤسسية ضخمة لتنفيذ التكليفات الرئاسية بدعم ريادة الأعمال ودعم الشباب بهدف توفير وظائف للشباب، بالتعاون مع كافة الأطراف سواء قطاع خاص أو مؤسسات دولية، معربة عن سعادتها بمشاركة مصر باحتفالية الأسبوع العالمى لريادة الأعمال، وهو ما يعطى رسالة مهمة أن مصر أصبحت رائدة فى هذا المجال، كما يمكن من مشاركة هذه التجربة مع الشركاء الأفارقة خلال ترأس مصر الاتحاد الأفريقى مطلع العام المقبل، وذلك لتحقيق نمو شامل مستدام بالقارة.

واستعرضت سحر نصر، خلال كلمتها بقمة مصر الرابعة لريادة الأعمال، والتى تعقد صباح اليوم الخميس، بمحافظة الأقصر، الإصلاحات التشريعية التى نفذتها الحكومة لدعم ريادة الأعمال، قائلة إن هناك قوانين صدرت لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولم تكن هناك قوانين لدعم ريادة الأعمال، مضيفة ولذا فأنه بالتعاون مع البرلمان تضمن قانون الاستثمار الجديد مواد لدعم ريادة الأعمال، ومنحهم حوافز منها حوافز ضريبية تصل إلى خصم 50% من الضريبة على رأس المال لمدة 3 سنوات، يمكن زيادتها إلى 3 سنوات إضافية بموافقة رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى وجود تمثيل للمرأة بمحلس الوزراء والبرلمان ساهم فى دعم ريادة الأعمال وهو ما يساهم فى خفض نسبة البطالة خاصة لدى المرأة، التى تعانى بنسبة أكبر من البطالة.

وأضافت الوزيرة، أما بالنسبة للإصلاح المؤسسى، عملت الحكومة على إنشاء منظومة متكاملة لدعم ريادة الأعمال لتوفير التمويل والدعم الفنى والقانونى، ولتحقيق ذلك تم إطلاق مبادرة الشمول المالى بالقطاعين المالى وغير المالى، بالإضافة إلى تعديلات قانون التمويل العقارى، التخصيم، سوق رأس المال، كما أطلقت مبادرة "فكرتك شركتك" بالتعاون مع القطاع الخاص، ونقل تبعية جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لرئاسة الوزراء بدلا من الصناعة، لإتاحة الفرصة للجهاز لدعم ريادة الأعمال فى كافة المجالات ليست الصناعية فقط.

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على حرص الحكومة التواصل مع الشباب فى جميع المحافظات، بالتنسيق مع جميع المحافظين، موجهة الشكر لمنظمى الملتقى على اختيار الأقصر لاستضافة القمة الرابعة لريادة الأعمال مما يمنح الدعم للشباب بالمحافظة.