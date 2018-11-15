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هطول أمطار بمناطق شمال سيناء والأهالى يبدأون موسم الزراعة

الخميس، 15 نوفمبر 2018 09:13 ص
هطول أمطار بمناطق شمال سيناء والأهالى يبدأون موسم الزراعة الزراعة بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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تعرضت مناطق مختلفة بشمال سيناء اليوم لسقوط أمطار، وبدورهم شرع عدد من الأهالى فى زراعة القمح والشعير.
 
وقال مصدر بغرفة عمليات محافظة شمال سيناء إنه لم تصل أى بلاغات بوقوع حوادث نتيجة الموجة الشتوية التى تتعرض لها المحافظة.
 
وأوضح المصدر أن مجالس المدن تقوم تباعا بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحى، بحسب مياه الأمطار من الشوارع، ووضع مجالس المدن بمناطق الحسنة ونخل فى وضع تأهب تحسبًا لتطورات سيول محتملة.
 
وقال أهالى فى مناطق وسط سيناء إن وديان جرت فيها المياه بكثافة وأقاموا بدورهم بعمل حواجز سدود تعريفية للاستفادة من المياه فى رى زراعاتهم وعدم إهدارها.
 
وبدورهم بدأ عدد من الأهالى فى مناطق الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد فى زراعة الشعير والقمح باستخدام جرارات زراعية.
 
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