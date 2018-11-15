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ننشر نتائج انتخابات اتحاد الطلاب لعام 2018 بجامعة المنصورة بعد اعتمادها

الخميس، 15 نوفمبر 2018 04:50 م
ننشر نتائج انتخابات اتحاد الطلاب لعام 2018 بجامعة المنصورة بعد اعتمادها جامعة المنصورة
الدقهلية شريف الديب
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أعلن الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة المنصورة أنه تم الانتهاء من إجراء عملية الانتخابات لاتحاد الطلاب بجامعة المنصورة داخل 18 كلية.

 

بعد صدور قرار رسمى من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ببدء أعمال الانتخابات الطلابية بالجامعات خلال الفترة من 1 نوفمبر وحتى 15 نوفمبر وتشرف على أعمال الانتخابات لجنة عليا من جامعة المنصورة، حيث تنافس فى بداية الانتخابات 1142 طالبا بمختلف الكليات للمنافسة على سبع لجان بمختلف الفرق الدراسية بكل كلية.

 

وأن جدول عملية الانتخابات تم خلال التوقيتات المحددة وتمت عملية التصويت يوم الأحد 11 نوفمبر، الاثنين 12 نوفمبر انتخابات الإعادة، الثلاثاء 13 نوفمبر انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم، الأربعاء 14 نوفمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، واختتمت اليوم الخميس 15 نوفمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبة على مستوى الجامعة.

 

وتم إعلان فوز الطالب عمرو أشرف مخيمر بكلية الهندسة رئيسا لاتحاد الجامعة، فوز الطالب بهاء حسن محمد بكلية التربية نائبا لرئيس اتحاد الجامعة.

 

كما أسفرت نتائج انتخابات الأمين والأمين المساعد للجان العليا إلى فوز كلا من لجنة الأسر فوز أحمد محمد على بكلية التجارة بمنصب الأمين، محمد علاء الدين كلية الهندسة منصب الأمين المساعد لجنة الثقافية والإعلام فوز ايناس مصطفى طالبة بكلية الطب البيطرى بمنصب الأمين، أحمد فاروق عباس طالب بكلية الحقوق بمنصب الأمين المساعد، لجنة الاجتماعية فوز آية حسنى أحمد بكلية رياض الأطفال بمنصب الأمين، روناء عادل أحمد كلية الزراعة بمنصب الأمين المساعد لجنة الفنية فوز أحمد السيد ابراهيم طالب بكلية الهندسة بمنصب الأمين، مروة محمود الحسينى كلية الزراعة بمنصب الأمين المساعد لجنة الرياضية فوز سلامة أشرف سلامة طالب بكلية التربية الرياضية، نورهان محمد عبد الله كلية العلوم بمنصب الأمين المساعد لجنة الجوالة فوز محمد محمد متبولى كلية التمريض بمنصب الأمين، محمد جمال عبد العزيز كلية التربية الرياضية بمنصب الأمين المساعد اللجنة العلمية فوز أمل أحمد ابراهيم كلية الزراعة بمنصب الأمين، محمود رمضان على كلية الصيدلة بمنصب الأمين المساعد.

 

وأشار أن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات تضم كلا من الدكتور ناظم شلبى عميد كلية الزراعة، الدكتور محمد عادل عسكر أستاذ بكلية الحقوق، والدكتور محمد عبد اللطيف الأمين المساعد للتعليم والطلاب، الطالبة مى مجدى كلية الحقوق، الطالب عبد الرحمن منتصر كلية الطب البيطرى.

 

ومن جانبه هنأ الدكتور أشرف عبد الباسط القائم بعمل رئيس الجامعة رئيس اتحاد الطلاب ونائبه بالانتخابات الجديدة وجميع أعضاء الاتحاد الجدد مشيرا إلى أهمية دور الاتحاد فى خدمة الطلاب ومشاركة الطلاب فى الأنشطة الطلابية المختلفة.

 


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