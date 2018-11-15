ننشر أسماء تشكيل اتحاد طلاب جامعة العريش

أعلنت جامعة العريش فى بيان لها قبل قليل انتهائها من انتخابات مجلس اتحاد طلاب الجامعة، وفاز بمنصب رئيس الاتحاد الطالب أحمد كامل دسوق بكلية التربية، ونائب رئيس الاتحاد الطالب كريم مسعد عبد الحميد الطالب بكلية الآداب.

وفاز بلجنة الأسر العليا الطالب يوسف محمد خيرى بمنصب أمين اللجنة الطالب بكلية الاستزراع المائى والمصايد البحرية، والطالب عبد العزيز حافظ يوسف بمنصب أمين مساعد اللجنة الطالب بكلية التجارة.

واللجنة الرياضية العليا فاز الطالب محمود المعينى متولى بمنصب أمين اللجنة الطالب بكلية التربية.

وفاز الطالب محمد السيد كامل بمنصب أمين مساعد اللجنة الطالب بكلية الاقتصاد المنزلى.

واللجنة الثقافية العليا فازت الطلبة نيره مجدى أحمد بمنصب أمين اللجنة الطالبة بكلية الاقتصاد المنزلى، وفاز الطالب ممدوح عبدالله فتحى بمنصب أمين مساعد اللجنة الطالب بكلية التربية .

واللجنة الفنية العليا فازت الطالبة هبه رجب محمد سعد بمنصب أمين اللجنة الطالبة بكلية الاستزراع المائى والمصايد البحرية، وفاز الطالب أحمد علاء الدين حسن بمنصب أمين مساعد اللجنة الطالب بكلية العلوم الزراعية.

ولجنة الجوالة العليا فازت الطالبة زهراء محمد كامل بمنصب أمين اللجنة الطالبة بكلية التربية، وفازت الطالبة نرمين جمال عبد الحميد بمنصب أمين مساعد اللجنة الطالبة بكلية الآداب.

واللجنة الاجتماعية العليا فاز الطالب أحمد ثروت أحمد بمنصب أمين اللجنة الطالب بكلية التجارة، وفاز الطالب محمد السعيد أحمد بمنصب أمين مساعد اللجنة الطالب بكلية الآداب .

واللجنة العلمية والتكنولوجية العليا فازت الطالبة أسماء خلف إسماعيل بمنصب أمين اللجنة الطالبة بكلية العلوم، وفاز الطالب إبراهيم صالح سليمان بمنصب أمين مساعد اللجنة الطالب بكلية الاستزراع المائى والمصايد البحرية.