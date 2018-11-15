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نقابة الأطباء تطالب الصحة بإغلاق سجل ترخيص مزاولة المهنة لخريجى العلوم الصحية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 09:54 ص
نقابة الأطباء تطالب الصحة بإغلاق سجل ترخيص مزاولة المهنة لخريجى العلوم الصحية نقابة الأطباء - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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طالبت نقابة الأطباء، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بإغلاق السجل الخاص بالترخيص لخريجى العلوم الصحية بمزاولة المهنة  كأخصائيين وكذلك سحب جميع القررات الخاصة به أو على الأقل تجميدها.
 
وجاء نص المخاطبة كالتالى:"أعربت  نقابة الأطباء سابقاً عن المشاكل الجكمة التى تنتج عن " سجل أخصائى " لخريجى الكليات المساعدة المتعددة، التى نشأت بأسماء علوم صحية تطبيقية، أو علوم طبية مساعدة وسعت بعد ذلك لتحويل مسماها إلى علوم طبية تطبيقية وأخذت مسمى أخصائى لخريجيها، مع توصيف وظيفى يسمح بالتعدى على مهنة الطب وصحة المواطنين، وترخيص مزاولة  مهنة من وزارة الصحة يسمح بالفعل  لخريجى هذه الكليات المساعدة بالقيام بعمل الأطباء.
 
وتابعت: بينما تشارك نقابة الأطباء فى اجتماعات مطولة مع ممثلى وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى، تحت رئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لوضع حل جذرى لكل  جوانب الموضوع فى قانونيته،، بضم خريجى كلية العلوم الطبية المساعدة بفاروس للسجل. 
 
وطالبت بسحب جميع القررات الخاصة به أو على الأقل تجميده، حتى تنهى اللجنة الموسعة المشكلة بقرار من رئيس الوزارء عملها، حتى لا يتحول هذا السجل غير القانونى لأمر واقع، يصعب تغيره بعد ظهور نتائج اجتماعات اللجنة .
 
وتابعت: أى تراخى فى هذا الموضوع الهام، معناه أن تنضم يومياً أ عداد إضافية من غير الأطباء المصرح لهم بالعمل تحت مسمى "  اخصائى مختبرات طبية ".. و"أخصائى أشعة وتصوير طبى "، وهى مسميات خادعة تسمح لهؤلاء بتضليل المرضى البسطاء.
 

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