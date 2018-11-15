نشر نتيجة انتخابات اتحاد طلاب جامعة دمياط

أسفرت انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة دمياط عن فوز الطالبة أحلام وليد بركات بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة دمياط ومحمد سعد الجزار بمنصب نائب رئيس اتحاد الطلاب.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز كل من مهاب خالد بلال بمنصب أمين لجنة الأسر الطلابية، وآيه هادي محروس بمنصب الأمين المساعد، وياسمين عاطف يوسف بمنصب أمين اللجنة الاجتماعية، وأحمد السيد بربر أمينا مساعدا، ورؤوف مراد أبو الشهود بمنصب أمين اللجنة الرياضية، ومحمد إسماعيل مجاهد أمينا مساعدا.

وفازت رنا صلاح إبراهيم بمنصب أمين اللجنة الثقافية، ومهند سمير شبكة بمنصب الأمين المساعد، ومصطفى سمير الجمل بمنصب أمين اللجنة الفنية، وتغريد أمجد طمان أمينا مساعدا.

وفاز عبد الرحمن محمد زايد بمنصب أمين لجنة الجوالة، بينما فازت إسراء إبراهيم مسهل بمنصب الأمين المساعد، ومحمود مديح فوزي بمنصب أمين اللجنة العلمية وهند عبده الدالي أمينا مساعدا.