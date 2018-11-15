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نائب رئيس اتحاد الطلاب: جامعة القاهرة ستظل مغردة بالمركز الأول على الجامعات

الخميس، 15 نوفمبر 2018 04:46 م
نائب رئيس اتحاد الطلاب: جامعة القاهرة ستظل مغردة بالمركز الأول على الجامعات هند عبد الغفار نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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قالت الطالبة هند عبد الغفار، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إن فوزها بمنصب نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة يضيف لها الكثير، معربة عن سعادتها بهذا المنصب الجديد، موضحة أنه سيكون هناك اتحاد طلابى قوى الفترة المقبلة وستظل جامعة القاهرة تغرد فى مركزها الأول على مستوى الجامعات.

وأضافت "عبد الغفار"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مجلس الاتحاد سيضع خطة للأنشطة الطلابية تحت إشراف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة ورعاية الشباب، مؤكدة أن الاتحاد الطلابى سيبدأ نشاطه بالتعاون مع مجلس الجامعة ووزارة الشباب والرياضة لتنفيذ برنامج طموح خاص بالأنشطة الطلابية وخدمة الطلاب.

 

 


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فوز هند عبد الغفار بمنصب نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة

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الخشت




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