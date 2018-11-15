موجز أخبار6.. رئيس بيلاروسيا يشيد بالإصلاح الاقتصادى واستعادة الاستقرار بمصر

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، رئيس بيلاروسيا يشيد بجهود الإصلاح الاقتصادى واستعادة الأمن والاستقرار بمصر، والرئيس عبد الفتاح السيسى يتسلم رسالة من نظيره الغينى، ويؤكد أن التعاون بين الدول الأفريقية أولوية.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

رئيس بيلاروسيا يشيد بجهود الإصلاح الاقتصادى واستعادة الأمن والاستقرار بمصر

فى اطار زيارته الرسمية إلى بيلاروسيا، التقى اليوم، الخميس، الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، وألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا.





السيسى يتسلم رسالة من نظيره الغيني.. ويؤكد: التعاون بين الدول الأفريقية أولوية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الدكتور محمد ديان وزير الدولة لشئون الرئاسة ووزير الدفاع الوطني لجمهورية غينيا، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسفير جمهورية غينيا في القاهرة.





قمر " التربيع الأول " يحجب نجم "ذنب الجدى " فى سماء الوطن العربى الليلة

تشهد سماء الوطن العربي بعد غروب شمس ، اليوم الخميس ، وبداية الليل عبور القمر أمام نجم "ذنب الجدى " في ظاهرة تسمى الإحتجاب وهى فرصة مثالية للهواه للرصد والتصوير في حال كانت السماء صافية وخالية من الغيوم.

الجبير: طلبنا من تركيا 3 مرات تسليم معلومات حول مقتل خاشقجى ولم تستجب

أعلن وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، أن المملكة طلبت من تركيا تسليم المعلومات التى لديها بشأن قضية مقتل جمال خاشقجى، 3 مرات ولم تستجب.

5 تحذيرات لتناول المضادات الحيوية من عميدة كلية الصيدلة جامعة الأزهر.. تعرف عليها

قالت الدكتورة أمانى الشريف ،عميدة كلية الصيدلة بنات جامعة الازهر،ما يجب ان يفعله الشخص فى التعامل مع المضادات الحيوية

كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الأهلى بعد خسارة دورى الأبطال

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأهلى، احترامه لقرار مجلس إدارة النادى الخاص بعدم الحديث فى أى من الأمور التى تم مناقشتها فى الاجتماع المغلق الذى عُقد اليوم الخميس.

وزير النقل يشترى تذكرة مترو من محطة شبرا الخيمة ويتابع انتظام العمل.. صور

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل جولة مفاجئة لعدد من محطات الخطين الثانى والثالث لمترو الأنفاق لمتابعة انتظام العمل وتقديم التسهيلات للركاب فى وقت الذروة، حيث بدأت الجولة المفاجئة من محطة شبرا الخيمة، وتوجه الوزير لأحد شبابيك التذاكر، واشترى تذاكر له ولفريق العمل معه لمتابعة سرعة حصول الركاب على التذاكر.

القوات المسلحة تحتفل بتخرج دفعة جديدة من الضباط المتخصصين بالكلية الحربية

احتفلت القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من الضباط الجامعيين بالكلية الحربية والتى تضم 113 طبيبا "والدفعة "76 ب مهندسين" والدفعة "64 ب مختلط" والدفعة "106 ب" رئيسات تمريض دفعة مايو 2018 .

الجبير: تسييس قضية خاشقجى يساهم فى شق العالم الإسلامى

أعلن وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، اليوم، الخميس، أن التحقيقات بشأن مقتل جمال خاشقجي لا تزال مستمرة، مشيرا إلى أن النيابة العامة لا تزال بانتظار أدلة من الجانب التركي بشأن مقتل خاشقجى.

قرارات منتظرة فى الأهلى.. إقالات وتعيينات وعودة الطيور المهاجرة

يترقب عشاق النادى الأهلى قرارات مجلس إدارة النادى، برئاسة محمود الخطيب، "الثورية" فى ملف كرة القدم، بعد خسارة الفريق للقب بطولة دورى أبطال افريقيا أمام الترجى التونسى فى الدور النهائى.

شاهد أهم ما كشف عنه بيان النيابة العامة فى السعودية بشأن قضية خاشقجي

عقد شلعان الشلعان المتحدث باسم النيابة العامة السعودية مؤتمرا صحفيا، اليوم، الخميس، لعرض نتائج التحقيقات بشأن مقتل المواطن السعودى جمال خاشقجى داخل مبنى القنصلية فى اسطنبول التركية.

صور.. عزاء البطل الشهيد ساطع النعمانى بلندن

أقام مكتب الدفاع ، مراسم عزاء الشهيد العميد ساطع النعمانى، أمس الأربعاء، بفندق الافتون بلندن.

لجنة المسابقات تعلن مواعيد "المؤجلات" والجولتين 17 و18 بالدورى الممتاز

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد المباريات المؤجلة فى مسابقة الدورى الممتاز، إضافة إلى مواعيد مباريات الجولتين 17 و 18 من المسابقة، وعدد من المباريات المؤجلة في بطولة كأس مصر .

طلاب يهود يرفضون الوقوف للنشيد الإسرائيلى دعما للشعب الفلسطينى

أعلن طلاب يهود فى مدرسة بجنوب أفريقيا دعمهم للشعب الفلسطينى برفض الوقوف أثناء عزف النشيد الوطنى الإسرائيلى فى المدرسة.

أبو مازن يشكر مصر على دورها فى وقف العدوان على قطاع غزة

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن إن هدفه هو تجنيب الشعب الفلسطينى المزيد من المجازر وجرائم الحرب التى ترتكبها سلطة الاحتلال الإسرائيلى، معبرا عن شكره لجميع الدول والأطراف التى استجابت وسعت معنا لتحقيق التهدئة فى قطاع غزة، خاصا بالذكر جمهورية مصر العربية

الحكومة تحتضن الفقراء بمناسبة المولد النبوى.. وزير التموين: توفير 100 طن سكر و150 طن أرز للأسر الفقيرة.. وزير الأوقاف: 100 مليون جنيه لدعم الصندوق الوقفى للتعليم.. وتوزيع 3 أطنان لحوم على المحتاجين

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إمداد وزارة الأوقاف بـ 150 طن أرز و100 طن سكر، لتوفير السلع الأساسية للأسر الأولى بالرعاية منخلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية لافتا إلى أن توفير السلع الأساسية للأسر الأولى بالرعاية يساهم فى تخفيف العبء على هذه الأسر.