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مندوبو الدول العربية يشكرون مصر على جهودها لإنهاء العدوان الإسرائيلى على غزة

الخميس، 15 نوفمبر 2018 03:55 م
مندوبو الدول العربية يشكرون مصر على جهودها لإنهاء العدوان الإسرائيلى على غزة الجامعة العربية ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)
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وجه مندوبو الدول العربية الشكر لمصر على جهودها الرامية لإنهاء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة واستعادة التهدئة بالقطاع.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الذى انطلق اليوم بالجامعة العربية لبحث العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.

وجدد السفير على العايد سفير الأردن فى مصر ومندوبها لدى جامعة الدول العربية دعم بلاده للشعب الفلسطينى.

وقال أن الأردن سيستمر فى دعم الشعب الفلسطينى لنيل حقوقه المشروعة وتأكيده حقه تقرير المصير إقامة دولته على حدود ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

كما وجه السفير على العايد الشكر لمصر لجهودها لوقف العدوان الإسرائيلى وتحقيق التهدئة فى قطاع غزة.

من جانبه، نوه السفير حبيب الصدر سفير العراق فى مصر ومندوبها لدى الجامعة العربية بصمود الشعب الفلسطينى.

ووجه سفير العراق الشكر لمصر والكويت على جهودهما الرامية لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.

بدوره، قال السفير أحمد عبد الرحمن البكر مندوب الكويت لدى الجامعة العربية أن الانتهاكات التى تقوم بها إسرائيل ترقى لجرائم حرب.

وأكد أنه لايصح لمجلس الأمن أن يقف صامتا أمام هذه الممارسات التى تؤدى تدهور المنطقة برمتها.

وقال سفير الكويت أن السلام المنشود يجب أن يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن الكويت ستواصل جهودها لدعم الشعب الفلسطينى، كما وجه الشكر لمصر على جهودها لوقف العدوان الاسرائيلي.

وأشاد السفير ودادى ولد سيدى هيبة سفير موريتانيا فى مصر ومندوبها لدى الجامعة العربية بصمود الشعب الفلسطينى أمام العدوان الإسرائيلى.

ودعا السفير الموريتانى باسم حكومة بلاده المجتمع الدولى للاسراع بتحمل مسئولياته بحماية الشعب الفلسطينى والعمل على استعادة حقوقه المشروعة.

 


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