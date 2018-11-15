مميش: عبور 58 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.6 مليون طن

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس، عبور 58 سفينة، بحمولة 3.6 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 33 سفينة بحمولة 2.1 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "emma Maersk" التى ترفع علم الدنمارك، بحمولة 173 ألف طن، قادمة من المغرب ومتجهة إلى عمان.

وعبرت 25 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 1.5 مليون طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية، "ever geniys" بحمولة 222 ألف قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى اليونان.