مليار جنيه إجمالى الإيرادات بجمارك الصادرات والواردات الجوية خلال أكتوبر

كتب - أحمد يعقوب

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية برئاسة هلال توفيق مسعد رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية خلال شهر أكتوبر 2018 عن مشمول 15916 شهادة جمركية برسم الوارد النهائى وعن مشمول 2524 شهادة واردة برسم الترانزيت .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك الشهادات 229 مليون و 369 ألف و 453 جنيها بينما بلغ إجمالى ضريبة القيمة المضافة المحصلة 824 مليون 786 ألف و 878 جنيها كما بلغت الغرامات والرسوم الاخرى المحصلة 182 مليون و 427 ألف و 959 جنيها .

وخلال نفس الفتره قامت الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بإنهاء الإجراءات الجمركية على 5969 شهادة صادر وبلغ إجمالى رسم الصادر المحصل خلال شهر أكتوبر 2018 حوالى 9 مليون 455 ألف و 667 جنيها .

وبذلك يكون أجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية خلال شهر اكتوبر 2018 حوالى مليار و 246 مليون 39 ألف و 597 جنيها .

وفى جانب آخر قامت الإداره المركزيه بتحرير وضبط 20 محاوله تهريب خلال شهر أكتوبر 2018 وبلغ إجمالى التعويضات المستحقة عن هذه المحاضر 13 مليون و 818 ألف و 59 جنيها وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها .