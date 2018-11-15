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مطار القاهرة يستقبل 118 رحلة مصرية قادمة من المطارات الخارجية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 10:25 م
مطار القاهرة يستقبل 118 رحلة مصرية قادمة من المطارات الخارجية مطار القاهرة الدولي أرشيفية
كتب - محمد طنطاوى
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استقبل مطار القاهرة الدولي خلال الـ 24 ساعة الماضية، 118 رحلة دولية وداخلية للشركة الوطنية مصر للطيران قادمة من المطارات والعواصم العربية والعالمية والمدن السياحية المصرية.
 
ووصل على متن رحلات مصر للطيران نحو 8 ألاف راكبا مصريا واجنبيا، وشهدت معظم الرحلات وصولها في المواعيد المقررة بنسبة انتظام بلغت نحو 98% حسب جداول التشغيل المقررة.
 
كما وصلت إلى مطار القاهرة الدولي 35 رحلة داخلية والتى نقلت اكثر من الفي سائح وراكب في رحلات ترانزيت للخارج ورحلات مباشرة لزيارة المعالم الاثرية والتاريخية بالقاهرة الكبري والمحافظات المصرية المختلفة.
 
 
 

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مطار القاهرة

العواصم العربية

العواصم العالمية

مصر للطيران المطارات الداخلية




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