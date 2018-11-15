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مصر تؤكد مواصلة جهودها الرامية لتحقيق التهدئة فى قطاع غزة

الخميس، 15 نوفمبر 2018 02:16 م
مصر تؤكد مواصلة جهودها الرامية لتحقيق التهدئة فى قطاع غزة السفير ياسر العطوى مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية
أ ش أ
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أكدت مصر أنها ستواصل جهودها الرامية لتحقيق التهدئة فى قطاع غزة، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها السفير ياسر العطوى مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية فى الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الذى انطلق اليوم الخميس؛ لبحث العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.

وقدم السفير عزاء مصر للشعب الفلسطينى على سقوط شهداء أبرار جراء العدوان على غزة، وقال إن مصر تتابع ببالغ القلق ما يحدث وتحذر من التداعيات السلبية الخطرة لهذا الهجمات.

وطالب السفير إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالوقف الفورى لكافة أنواع استخدام القوة العسكرية، كما طالب بضرورة بالتوقف عّن أى ممارسات تلحق الضرر بالأوضاع الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأكد ضرورة قيام المجتمع الدولى وخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بدورهم وتفعيل قرارات الشرعية الدولية الرامية لاستعادة حقوق الشعب الفلسطينى، وجدد السفير ياسر العطوى -فى ختام كلمته - التأكيد على تمسك مصر بالحقوق الفلسطينية المشروعة.

 


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