مصادر: فوجى أويل اليابانية تشترى شحنتين خام مربان تحميل يناير

(رويترز)

قالت مصادر تجارية اليوم الخميس إن فوجى أويل اليابانية لتكرير النفط اشترت شحنتين من خام مربان تحميل يناير بنفس مستويات الاتفاقات المبرمة فى وقت سابق من الأسبوع الحالى.

وأضافت المصادر أن واحدة من الشحنتين بيعت بخصم 0.45 دولار للبرميل عن سعر البيع الرسمى للخام، بينما بيعت الثانية بعلاوة 1.90 دولار للبرميل فوق أسعار دبى المعروضة.

وقال أحد المصادر إن من المستبعد أن تشترى الشركة أى شحنات فورية أخرى من الشرق الأوسط، حيث إنها بصدد استئناف تحميل الخام الإيرانى من يناير.