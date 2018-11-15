مسئولة: الاتحاد الأوروبى مستعد للرد إذا فرضت أمريكا رسوما على السيارات

رويترز

قالت سيسيليا مالمستروم مفوضة التجارة فى الاتحاد الأوروبى اليوم الأربعاء إن الاتحاد أمامه قائمة جاهزة بالأهداف المحتملة للرد فى حالة فرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رسوما جمركية على السيارات الواردة من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي.

وأبلغت مالمستروم الصحفيين بعد اجتماع مع ممثل التجارة بالاتحاد الأوروبى روبرت لايتهايزر قائلة إنهما لم يتحدثا بشكل محدد عن رسوم السيارات لكنهما ركزا على قضايا التعاون التنظيمى وسبل تمكين دول الاتحاد الأوروبى باستيراد المزيد من الغاز الطبيعى المسال وفول الصويا من الولايات المتحدة.