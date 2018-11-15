video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 07:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير أمن المنوفية يشهد ختام فعالية دورة تنمية المهارات

الخميس، 15 نوفمبر 2018 06:42 م
مدير أمن المنوفية يشهد ختام فعالية دورة تنمية المهارات اللواء سمير أبو زامل مساعد الوزير مدير أمن المنوفية
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق

حضر اللواء سمير أبو زامل  مساعد الوزير مدير أمن المنوفية ، الحفل الختامي لدورة تنمية مهارات الافراد والعاملين المدنيين في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية بقاعة إدارة المرور.

وتحدث مدير الأمن مع الافراد موضحا لهم أهمية الدورة وانها وسيلة من وسائل التقييم لهم واهمية المواد التى تم تدريسها لهم بالدورة وضرورة تطبيق ما تعلموه خلال قيامهم بعملهم وبخاصة الثبات الانفعالى .
 
كما قام مدير الأمن  بتكريم الأوائل على الدورة وتم تسليمهم الشهادات لحصولهم على المراكز الأولى وتكريم المثالي بالدورة ،وأكد أن الهدف من ذلك حث باقى زملائهم على التفوق.
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بشبين الكوم والباجور وقويسنا

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظه المنوفيه

اخبار محافظه المنوفيه

جامعه المنوفيه




لا تفوتك
وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019

وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019

التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

النيابة السعودية توجه التهم لـ11 شخصاً من الموقوفين فى قضية مقتل جمال خاشقجى.. وتكشف: تمت تجزئة جثة المجنى عليه بعد قتله بالقنصلية.. وولى العهد لم يعلم بمقتله.. شخص واحد عطل كاميرات المراقبة فى القنصلية بتركيا

النيابة السعودية توجه التهم لـ11 شخصاً من الموقوفين فى قضية مقتل جمال خاشقجى.. وتكشف: تمت تجزئة جثة المجنى عليه بعد قتله بالقنصلية.. وولى العهد لم يعلم بمقتله.. شخص واحد عطل كاميرات المراقبة فى القنصلية بتركيا

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الأهلى بعد خسارة دورى الأبطال

كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الأهلى بعد خسارة دورى الأبطال

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة