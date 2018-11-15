محمد يوسف رئيسًا لإتحاد طلاب جامعة بنى سويف بالتزكية

بنى سويف أيمن لطفى

أعلن الدكتور محمد خضر نائب رئيس جامعة بنى سويف لشؤون الطلاب والتعليم عن فوز الطالب محمد يوسف أحمد زكى " بالفرقة الرابعة كلية الهندسة" رئيسًا لإتحاد طلاب الجامعة بالتزكية ، و الطالب محمود جابر محمود بالفرقة الرابعة بكلية التجارة نائبًا لرئيس الاتحاد.

فيما فاز الطالب حسام الدين أحمد برئاسة اللجنة العلمية ومساعده زياد طارق رجائى ، و شمس الدين عبدالنعيم أحمد برئاسة لجنة نشاط الجوالة، ومساعده أحمد منصور احمد، و مصطفى أيمن محمود برئاسة اللجنة الفنية، ومساعده السيد حسين السيد، ونادي محمد مجاور برئاسة اللجنة الثقافية، ومساعده عمرو أحمد محمد، وأحمد محمد فرغلي برئاسة اللجنة الرياضية، ومساعده إبراهيم أبو حسيبة شحاته، و حازم عصام أحمد برئاسة اللجنة الاجتماعية، ومساعده إسلام جمال عبدالتواب، و محمد محمود فتحى برئاسة لجنة الأسر والمساعد الطالبة آلاء عماد يوسف.

ومن جانبه أكد الدكتور منصور حسن رئيس الجامعةعلى أن عملية التقدم والترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة قد تمت في هدوء تمام ولم تشهد أي اضطرابات أو مشاحنات، وسارت عملية تسجيل البيانات بسهولة ويسر، قدم خلالها مسئولي رعاية الشباب بالكليات كل الدعم والتيسيرات للطلاب لتسجيل رغباتهم.

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات ضمت الدكتور محمد خضر رئيسا وعضوية كل من الدكتور رجب عبدالظاهر العضو القانوني، والدكتور حسام الهواري منسق الأنشطة الطلابية، والدكتور مسعد الغايش والحكم الدولى محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب، و إبراهيم علي عبده مدير إدارة شئون التعليم والطلاب، و أشرف الجندي بإدارة رعاية الشباب.