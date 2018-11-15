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محافظ شمال سيناء يلتقى قيادات جمعية رعاية أسر الشهداء والمصابين

الخميس، 15 نوفمبر 2018 03:50 م
محافظ شمال سيناء يلتقى قيادات جمعية رعاية أسر الشهداء والمصابين اللواء عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت جمعية أسر الشهداء والمصابين بشمال سيناء اليوم فى بيان لها، أن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء التقى مجلس إدارة الجمعية.

وأوضح البيان، أن المطالَب التى تم تقديمها للمحافظ ضم جميع الشهداء والمصابين على مستوى المحافظة للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، التابع لرئاسة مجلس الوزراء لكى يتمكن أسر الشهداء والمصابين من الحصول على الخدمات المقدمة من المجلس .

ودعم الجمعية بمبلغ مالى مناسب، توفير فرص حج مجانية لأسر الشهداء، وفتح مكتب إقليمى للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة، تيسيرا على أسر الشهداء والمصابين.

وتوفير دعم مالى لتشطيب المبنى الخاص بالجمعية، وربط الجمعية ببنك الطعام المصرى وتوفير نسبة فى الجامعات ومدارس التمريض لأبناء الشهداء والمصابين، وإنشاء مشروعات تخدم أسر الشهداء والمصابين وفتح مقر للجمعية بالشيخ زويد وقرية الروضة ومدينة الإسماعيلية لخدمه الأسر.

 

 


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