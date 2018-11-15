محافظ دمياط وسفير فيتنام يفتتحان المعرض الفيتنامى بمكتبة مصر العامة

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، يرافقها السفير دو هونج لونج سفير دولة فيتنام بالقاهرة والسفير عبد الرءوف الريدى رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة والسفير رضا الطايفى مدير عام صندوق مكتبات مصر العامة بافتتاح المعرض الفيتنامى بمكتبة مصر العامة والذى يتضمن عددا من اللوحات والصور المعبرة عن تفاصيل الحياة اليومية بمصر وفيتنام.

و تخلل الافتتاح عرض فيلم تسجيلى عن حضارة الدولة الفيتنامية وكذلك تقديم مأكولات فيتنامية وفقرة غنائية لكورال مكتبة مصر العامة.

و أكدت محافظ دمياط أن هذا المعرض يأتى إنعكاسا للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتى بدأت منذ أكثر من خمسة وخمسون عاما متوجهة بخالص الشكر والتقدير للسفير دو هونج لونج على حرص الدولة الفيتنامية بتعميق أواصر التعاون مع مصر فى مختلف المجالات.

و توجه السفير الفيتنامى بخالص الشكر والتقدير للدكتورة منال عوض و السفير الريدى والسفير الطايفى على تعاونهم المخلص فى تنظيم هذا الحدث والذى يعد مدخلا هاما للتعاون الثقافى بين البلدين مشيدا بما تحققه مكتبات مصر العامة لنشر العلوم والثقافة بمختلف أنحاء الجمهورية.

كما تفقدت محافظ دمياط يرافقها السفير عبد الرءوف الريدى رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة بتفقد أعمال مسابقة" ملامح من الفن الهندى " والتى تقيمها مديرية التربية والتعليم وذلك على هامش افتتاح المعرض الفيتنامى بمكتبة مصر العامة.

كما ناقشا آليات البدء فى استكمال الأعمال الإنشائية بمكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج حيث تم الاتفاق على افتتاحها فى إحتفالات المحافظة بعيدها القومى الثامن من مايو القادم وكذلك البدء فى أعمال التوسعات بمكتبة مصر العامة بدمياط الجديدة لتزايد أعداد المترددين على المكتبة من سكان المدينة.

وتوجهت الدكتورة منال عوض إلى السفير الريدى و السفير الطايفى على دعمهم المستمر لمكتبة مصر العامة وجعلها منارة نشر العلم والثقافة بالمحافظة.