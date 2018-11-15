محافظ دمياط تتفقد أعمال التشطيبات بفندق اللسان فى رأس البر

دمياط عبده عبد الباري

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، يرافقها المهندسة جيهان عبد المنعم مساعد أمين عام الأمانة الفنية لمتابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، فندق اللسان بمدينة رأس البر لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية تمهيدا لتحديد موعد نهائى لتشغيله.

حيث استمعتا لشرح تفصيلى عن الفندق من المهندس عادل والى العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق والذى يتكون من خمسة أدوار ويضم 153 غرفة وجناح يطل على كورنيش النيل والبحر المتوسط و 4 قاعات للمناسبات والاجتماعات، كما يضم نادى صحى متكامل ومنطقة شاطئية و2 حمام سباحة ومطاعم وكافيتريات ويحتوى الدور الأخير على مطعم بواجهة تطل على نقطة التقاء البحر بنهر النيل.

وقامت المحافظ والمهندسة جيهان عبد المنعم، بجولة داخل مبنى الفندق حيث أشادتا بمستوى الأعمال الإنشائية و تجهيزات الغرف التى تم إعدادها كنموذج.

وأشارت المحافظ إلى أن فندق اللسان سوف تديره شركة شتياجنبرج الألمانية والتى تعد إحدى أهم الشركات المتخصصة فى إدارة الفنادق بالعالم والذى سيضع رأس البر والمحافظة بأكملها على خريطة السياحة العالمية.