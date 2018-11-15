محافظ الفيوم يتابع أعمال مسح فيروس C بقرية سيلا

الفيوم – رباب الجالي

شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، فعاليات الندوة الإعلامية التوعوية الشاملة التى عُقدت بقرية سيلا التابعة لمركز الفيوم، بالتنسيق بين المحافظة والمجلس القومى للمرأة وبمشاركة عدد من القطاعات التنموية والخدمية، كما تابع المحافظ أعمال حملة مسح فيروس C والأمراض غير السارية بالقرية، وذلك بحضور إيمان أحمد زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، و أشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، وليلى طه قاسم مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم.

خلال كلمته أكد محافظ الفيوم على أهمية الحملات التثقيفية فى رفع الوعى لدى المواطنين فى مختلف القضايا الحياتية الاجتماعية منها والصحية والاقتصادية، معرباً عن شكره للقائمين على تنفيذ الندوة، ومطالباً جميع المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية فى مختلف الفعاليات بالقطاعين الخدمى والتنموى، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

وأضاف أن هذه الندوة الإعلامية تأتى بالتعاون مع شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، ومديرية الصحة، وفرع المجلس القومى للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وخلال متابعته لحملة مسح فيروس C أكد المحافظ على ضرورة مشاركة المواطنين فى إجراء الفحوصات المجانية ضمن الحملة القومية لمكافحة مرض فيروس C والأمراض غير السارية للاطمئنان على صحتهم والحصول على العلاج بشكل مجانى فى حالة الإصابة بالمرض.

ومن جهتها أشارت مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم أن الندوة الإعلامية تهدف إلى توعية المواطنين بمخاطر الزواج المبكر وتشجيع العمل الحر والاستفادة من تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

عقب ذلك التقى محافظ الفيوم عدداً من مواطنى قرية سيلا للاستماع إلى شكاواهم ومشكلاتهم التى شملت الصرف الصحى وضعف التيار الكهربى وعدم وجود طبيب مقيم فى الوحدة الصحية وكثافة الطلاب داخل فصول المدرسة الابتدائية، فضلاً عن النظافة والطرق، ووجه المحافظ ببحث هذه المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها بشكل عاجل.