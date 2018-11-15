محافظ الدقهلية: أعتز بكفاح المرأة المصرية ولدينا قيادات فى جميع المجالات

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أن المرأة هى العماد الأساسى لحركة أى مجتمع وهى التى تدير الحياة داخل أسرتها باعتبارها الأم والأخت والابنة والزوجة والخالة والعمرة، فهى تمثل كيانا كبيرا فى حياة أى أمة وهى التى تقف بجوار الرجل ليس فقط فى داخل أسرتها والمجتمع ولكن فى معارك البناء والتقدم وأيضا فى الدفاع عن مقدرات الوطن.

جاء ذلك خلال افتتاحه للندوة التى نظمتها محافظة الدقهلية بالاشتراك مع المجلس القومى للمرأة وحضرتها الدكتورة فرحه الشناوي، مقررة المجلس القومى للمرأة بالدقهلية، والمهندس مختار الخولى السكرتير العام للمحافظة، والدكتور مهدى القصاص عميد معهد الخدمة الاجتماعية ببورسعيد.

وأكد شاروبيم عن سعادته بحضور هذه الندوة التى تعقد ليس للمرأة وحدها ولكن للرجل أيضاً باعتبارهم شركاء فى مسيرة الحياة منذ بدء الخليقة وقال إن عدد كبير من قيادات المحافظة من السيدات ولدينا رئيسات مراكز ومدن ومديرى الإدارات الكثير منهن الذين يؤدين عملهن بنجاح ويعملن جنبا إلى جنب مع الرجال لخدمة أبناء الدقهلية.

وأضاف أن التاريخ المشرف للمرأة المصرية وكفاحها من أجل الوطن يعود إلى سنوات طويلة ماضية وان دورها مستمر فى كافة المجالات وأنها تكسب كل يوم أرضا جديدة ويكفى أن القيادة السياسية تعمل على تمكين المرأة بشكل لم تشهده مصر من قبل فلدينا اليوم 8وزيرات اثبتن نجاحا كبيرا فى مهمتهن كما كان العام الماضى عام المرأة.

من جانبها عبرت الدكتورة فرحه الشناوى عن شكرها العميق لمحافظ الدقهلية على مشاركته الدائمة لكل الفعاليات وقالت إن المحافظة تتميز برموزها وأعلامها من النساء والرجال، وان المرأة اليوم تشغل مناصب عديدة متميزة وأثبتت كفاءتها وحق على الجميع توجيه تحية وتقدير لجهودها التى لا تتوقف.



فى ندوة نظمتها محافظة الدقهلية



فى ندوة نظمتها محافظة الدقهلية



فى ندوة نظمتها محافظة الدقهلية



فى ندوة نظمتها محافظة الدقهلية