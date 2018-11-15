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محافظ الإسكندرية يشارك بالمؤتمر السنوى الأمراض الصدرية بمستشفى الشرطة

الخميس، 15 نوفمبر 2018 07:14 م
محافظ الإسكندرية يشارك بالمؤتمر السنوى الأمراض الصدرية بمستشفى الشرطة الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
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شارك الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم فى فعاليات المؤتمر الطبى السنوى الثانى لقسم الأمراض الصدرية والتدخلات الرئوية بمستشفى الشرطة بالإسكندرية والذى يقام تحت رعاية قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية فى الفتر من 15_ 16نوفمبر الجاري.

 

ويهدف إلى تبادل الخبرات العلمية عما هو جديد فى تشخيص وعلاج أمراض الصدر مما يثرى الحياة العلمية لدى الأطباء​ المختصين. جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور طارق عزت مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية، واللواء أحمد القاضى مدير الإدارة العامة لشئون مستشفيات منطقة القاهرة والوجه البحري، والدكتور حاتم الملوانى رئيس المؤتمر وأستاذ الأمراض الصدرية كلية الطب جامعة الإسكندرية، والرائد طبيب أيمن رزق رئيس قسم الأمراض الصدرية والمقرر العام للمؤتمر،و الدكتور محمد رفيق خليل نقيب أطباء الإسكندرية.

 

ورحب المحافظ بجميع الحضور معربا عن سعادته بحضور هذا المؤتمر الطبي، مؤكدا على أهميته لإتاحته الفرصة لتبادل الخبرات العلمية والعملية بين أطباء الشرطة وبين المتخصصين للحد من انتشار أمراض الصدر وتقديم كل ما هو جديد فى علاج مختلف مجالات الأمراض الصدرية وأمراض الجهاز التنفسي

 

وأوضح قنصوة أن هذا المؤتمر داعما لسياسة الدولة وحرصها على تقديم صحة أفضل لأفراد مجتمعنا، إذ أن أمراض الصدر والجهاز التنفسى أصبحت من الأمراض الرائجة بين افراد مجتمعنا. وايضا يأتى المؤتمر تزامنا مع المبادرة الرئاسية "100مليون صحة" التى تساهم فى القضاء على فيرس سي، ذلك المرض الفتاك الذى عانينا منه عدة سنوات ماضية.

 

على صعيد آخر؛ قال المحافظ أن ملف الصحة من أهم الملفات التى نولى لها اهتمام كبير. وأشار إلى أنه تم تأسيس " المجلس الصحى لمدينة الإسكندرية " يضم جميع الجهات الطبية المتواجدة فى المحافظة، موضحا أن هدفنا من المجلس هو الإرتقاء بالخدمة الطبية المقدمة وتحسين مستوى الرعاية الصحية الأولية للمواطنين

.

كما اوضح أننا نهدف إلى تطوير الوحدات الصحية بالمحافظة مشيرا إلى أن هناك 144وحدة صحية وبتطوير تلك الوحدات وجعلها مجهزة بشكل كامل على أحدث مستوى سيتم تقليل الضغط بمستشفيات الإسكندرية، وأشار إلى أنه سيتم البدء فى تطوير عدد  30وحدة صحية كنموذج مبدئى بالمحافظة تحت رعاية المجتمع المدنى ورجال الأعمال. وأضاف أننا نعمل الآن على وضع آلية لربط جميع مستشفيات محافظة الإسكندرية اون لاين إلكترونيا.

 

 

 

 

 


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