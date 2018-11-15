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استجابة لـ"اليوم السابع"..

محافظ أسوان يكلف الأوقاف بإعادة طرح مشروع الخان السياحى.. صور

الخميس، 15 نوفمبر 2018 02:00 ص
محافظ أسوان يكلف الأوقاف بإعادة طرح مشروع الخان السياحى.. صور المحافظ يتفقد الملاحظات على المشروع
أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم
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فى استجابة لما نشره "اليوم السابع"، بعنوان: "خان أسوان مشروع سياحى طالته يد الإهمال"، أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، أنه شدد على سرعة التنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف المصرية لطرح المحلات التجارية المتبقية من إجمالى 143 بمشروع خان أسوان، بجانب إعادة الشىء لأصله لواجهة المشروع من نظافة عامة وتطوير وتجميل وإنارة وتشجير، مع إعادة تركيب المقاعد الرخامية لإضفاء الشكل الجمالى لهذه المنطقة.

وفى بيان صحفى، كلف المحافظ، خلال جولته الميدانية للمشروع، مدير الطرق بالتنسيق مع شركة غاز مصر لإعادة رصف الطريق المواجهة لخان أسوان بطول كيلو متر، بجانب قيام رئيس مدينة أسوان برفع تراكمات المخلفات المجاورة للمشروع ودراسة الاستفادة من هذه المساحة بتجميلها وتشجيرها، علاوة على قيام الوحدة المحلية بمراجعة تراخيص الأدوار المخالفة السكنية المواجهة لخان أسوان، وأيضاً أحد أبراج المحمول التى تم تركيبها على سطح إحدى العمارات.

وكان "اليوم السابع" نشر تقريراً بعنوان: "خان أسوان مشروع سياحى طالته يد الإهمال، وذلك بعد أن تأخر تسليمه رغم الانتهاء من تنفيذه قبل 6 سنوات، مما جعل الممشى السياحى الجديد يتحول لمأوى لمتعاطى المواد المخدرة.

 

 

المحافظ يتفقد الملاحظات على المشروع
المحافظ يتفقد الملاحظات على المشروع
جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

محافظ أسوان خلال الجولة
محافظ أسوان خلال الجولة

 

مشروع خان أسوان
مشروع خان أسوان

 


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مشروع خان اسوان

محافظ اسوان

الممشى السياحى

اسوان

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