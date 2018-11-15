فيديو.. وزيرة الصحة: حفظ وحسن استخدام التنوع البيولوجى معلم أساسى للأمن الغذانى

قالت هالة زايد، وزيررة الصحة، إنها تشرفت برئاسة مائدة مستديرة حول تعميم التنوع فى الصحة والذى حضره أكثر من 100 شخص، بفعاليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجى، وكانت هناك مداخلات من وزراء وممثلى حكومات من 33 دولة حول العالم، مضيفة: "اتفقنا على أهمية تضمين التنوع البيولوجى، وعدة حكومات قدمت أدلة ملموسة عن السياسات والإطارت والطرق التشريعية لتحقيق ذلك، وعدة أمثلة عن تكرار توزيع التعاون لبلوغ الخطة الاستراتيجية للتنمية والتنوع البيولوجى حتى عام 2030".

وأضافت، خلال كلمتها فى مؤتمر التنوع البيولوجى، المنعقد بشرم الشيخ: "حفظ واستخدام التنوع البيولوجى معلم أساسى للأمن الغذانى، تحسين إدارة النظم الإيكولوجية يساعد على خفض الأمراض المعدية وتفاديها".

واختتمت زايد: "تقييم الأثر البيئى بالإضافة إلى الأبحاث وتعزيز الإشراف بالنسبة للأمراض المعدية مسائل مهمة لبلوغ هذا الهدف، يقع على عاتقنا أن نعمل في شعوبنا حتى يكون هناك تنسيق بين التنوع البيولوجى والصحة والقطاعات الآخر".