فوز الطالب أحمد إيهاب بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة

أنهت جامعة القاهرة، فعاليات انتخاب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه، حيث فاز الطالب أحمد إيهاب، الطالب بكلية الحقوق بالجامعة بمنصب رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة بعد انتهاء عملية فرز الأصوات، وحصوله على 18 صوتا.

كان 4 طلاب من مجالس الاتحادات الطلابية على مستوى كليات جامعة القاهرة، ترشحوا على منصب رئيس طلاب جامعة القاهرة، خلال فعاليات المرحلة الأخيرة من الانتخابات الطلابية التى تجرى اليوم الخميس بمسرح كلية الحقوق بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة.



