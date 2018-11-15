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"على حسانين" أميناَ لاتحاد طلاب جامعة أسيوط

الخميس، 15 نوفمبر 2018 03:12 م
"على حسانين" أميناَ لاتحاد طلاب جامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط،
أسيوط ـ محمود عجمى
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أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن انتهاء العملية الانتخابية اليوم، والتى أسفرت عن فوز الطالب على جلال الدين على حسانين بمنصب أمين اتحاد جامعة أسيوط، والطالب عبد الرحمن بدر أحمد بمنصب الأمين المساعد.

وقال الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، إن انتخابات الأمناء ومساعديهم لعضوية اللجان العليا لاتحاد الجامعة، أسفرت عن فوز الطالب حسين أحمد محمد بمنصب أمين اللجنة الرياضية، والطالب أكرم حسن فؤاد هاشم مساعدا له، وفى اللجنة العلمية فاز الطالب يوسف محمد فتحى بمنصب الأمين والطالب بهاء عمران محمد محمد بمنصب الأمين المساعد له ،وفى اللجنة الثقافية فاز الطالب محمد مصطفى حارس بمنصب الأمين ، و الطالب عمر محمد جلال بمنصب الأمين المساعد، وفى اللجنة الاجتماعية فاز الطالب أحمد محمد عصام الدين محمد بمنصب الأمين، والطالب عبد العزيز عبد النعيم طه الأمين المساعد، وفى لجنة الجوالة فاز الطالب يسرى محمد محمد سرحان بمنصب الأمين، والطالب محمد شعبان سيد بمنصب الأمين المساعد.

كما أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز الطالب عمرو كمال محمد بمنصب أمين لجنة الأسر، والطالب محمد أحمد أبو زيد الأمين المساعد، وفى اللجنة الفنية فاز الطالب محمود محمد رفاعى بمنصب الأمين، والطالب أسامة محمد طاهر بمنصب الأمين المساعد.

وأعلن الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، عن إنطلاق مبادرة "مدينتنا أجمل" لتطوير وتجميل مبانى المدن الجامعية ، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وذلك من خلال عدة محاور تتضمن الصيانة الشاملة، و مسابقة أفضل مبنى، ودورى الخدمة العامة بالمدن الجامعية.

جاء ذلك خلال اجتماعه بعدد من الفنيين العاملين بجامعة أسيوط فى مختلف التخصصات "سباكة ،كهرباء ،نجارة ،تبريد " لوضع خطة زمنية لعمل حملة صيانة شاملة لكافة مبانى المدينة الجامعية ،بالإضافة إلى سماع مقترحات وشكاوى الفنيين وتوفير الإمكانيات والأدوات الخاصة بأعمال الصيانة، وذلك بحضور عزالدين المنصورى مدير عام رعاية الشباب، وعرفة أبو العلا مدير عام المدن الجامعية.

وأكد الدكتور شحاتة غريب خلال الاجتماع على عدم تهاون إدارة الجامعة فى مصلحة أبنائها من الطلاب والحرص بشكل دائم ومتواصل على تقديم جميع سبل الدعم و الرعاية العلمية والصحية وتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم بما يحقق بيئة جيدة تساعدهم على الاجتهاد والتفوق فى المرحلة الجامعية.

وأشار عرفة أبوالعلا إلى أنه لأول مرة يعقد هذا الاجتماع داخل جامعة أسيوط والذى يعكس اهتمام إدارة الجامعة بالتواصل الدائم بين فئات لمجتمع الجامعى انطلاقاَ من دور الجامعة الرائد فى خدمة المجتمع الجامعى ،مشيراَ إلى انه سيتم التنسيق بين كافة قطاعات المدن الجامعية لمعرفة احتياجات ومتطلبات كل مبنى لعمل الصيانة الشاملة.

 

 


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