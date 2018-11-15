عبور 530 سفينة قناة السويس بحمولة 24.3 مليون طن خلال 6 أيام

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ6 أيام الماضية، من الجمعة حتى أمس الأربعاء، عبور 530 سفينة بحمولة 24.3 مليون طن.

وأكد الفريق مميش، جاهزية قناة السويس للتعامل مع المعطيات الجديدة فى صناعة النقل البحرى، وأهمها تحسن مؤشرات حركة التجارة العالمية واتجاه ترسانات السفن العالمية لصناعة أجيال جديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما تعاملت معه إدارة القناة بنظرة مستقبلية ناجحة من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن أن يوم الجمعة عبرت قناة السويس 63 سفينة بحمولة 4.2 مليون طن، وعبرت يوم السبت، 49 سفينة بحمولة 4.4 مليون طن، وعبرت يوم الأحد قناة السويس، 46 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن، فيما عبرت أمس الاثنين 59 سفينة قناة السويس بحمولة 3.1 مليون طن، وعبرت يوم الثلاثاء 47 سفينة قناة السويس بحمولة 3.2 مليون طن، فيما عبرت أمس الأربعاء 66 سفينة بحمولة 5.1 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ4 أيام الماضية إلى 520 سفينة بحمولة 24.3 مليون طن.