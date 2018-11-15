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عبد المحسن سلامة: تواصلت مع وزير الشباب وبوادر لحل أزمة الصحفيين مع نادى الزمالك

الخميس، 15 نوفمبر 2018 06:24 م
عبد المحسن سلامة: تواصلت مع وزير الشباب وبوادر لحل أزمة الصحفيين مع نادى الزمالك عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين
كتب محمد صبحى
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قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إنه على تواصل دائم مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، بخصوص حل أزمة الزملاء الصحفيين مع نادى الزمالك، موضحا أن الوزير اعرب عن تقديره الكامل للصحفيين ودورهم فى المجتمع المصرى.

وأضاف سلامة فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن وزير الشباب أبلغه بعقده اجتماع بالأمس مع رئيس نادى الزمالك ، وأن هناك بوادر لحل الأزمة حيث سيتم وضع رؤية للحل خلال الأيام القليلة المقبلة.

كان مجلس نقابة الصحفيين، أصدر بيانا، أدان فيه الاعتداء السافر من رئيس نادى الزمالك، وبعض أفراد أمن النادى، على زملاء صحفيين ومنعهم من ممارسة حقهم كأعضاء جمعية عمومية من دخول ناديهم.

 

وشدد مجلس نقابة الصحفيين، بكامل هيئته، على أنه سيتخذ جميع الإجراءات الرادعة، لمن سولت له نفسه، الإساءة لصحفيين، خلفهم نقابة قادرة على ردع كل متجاوز بحقهم.


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