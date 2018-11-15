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طارق رشوان رئيسا لاتحاد الطلاب بجامعة سوهاج

الخميس، 15 نوفمبر 2018 07:01 م
طارق رشوان رئيسا لاتحاد الطلاب بجامعة سوهاج الطالب طارق أحمد حسين رشوان بكلية الهندسة
سوهاج - محمود مقبول
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أعلن  الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج عن فوز الطالب طارق أحمد حسين رشوان بكلية الهندسة بمنصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، والطالب محمود أحمد حسن محمد بكلية الزراعة بمنصب نائب رئيس الاتحاد، وذلك خلال  فعاليات انتخابات اتحاد طلاب الجامعة والتى استمرت خلال الفترة من 1 الي 15 نوفمبر الجارى وتنافس بها 958 طالب وطالبة على مستوى كليات الجامعة.

وأوضح الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أن عملية التصويت تمت فى سرية تامة، وفى أجواء هادئة وبمنتهى النزاهة والشفافية .

مشيرا إلى ان نتائج الأمين والأمين المساعد للجان العليا أسفرت عن الآتى، فى لجنة الأسر فاز الطالب محمد خالد على بكلية الألسن بمنصب أمين اللجنة، والطالب خالد عادل السيد بكلية الآداب أمينا مساعدا، اللجنة الرياضية حصل على منصب أمين اللجنة الطالب خالد عبد الرحمن عبد السميع بكلية التجارة، والطالب عبدالله السيد اسماعيل بكلية التربية الرياضية أمينا مساعدا، اللجنة الثقافية والاعلامية حصلت الطالبة فاطمة عبد العال أحمد بكلية الزراعة على منصب أمين اللجنة "بالتزكية"، والطالب كريم محمد على بكلية الطب البيطرى أمينا مساعدا .

وذكر اسماعيل الظهرى مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية أنه باللجنة الفنية فازت الطالبة أميمة محمد يوسف بكلية التعليم الصناعى بمنصب أمانة اللجنة، الطالب محمد أشرف أحمد بكلية الآثار اﻷمين المساعد، وفى لجنة الجوالة والخدمة العامة حصل الطالب كيشار أحمد اسماعيل بكلية الحقوق بمنصب أمين اللجنة، كما فاز الطالب عمرو أحمد على بكلية التمريض بمنصب الأمين المساعد.

 وعلي صعيد اللجنة الاجتماعية تم انتخاب الطالب أحمد محمد عويس عبد الوهاب بكلية الطب البشرى ليكون أمينا للجنة، والطالب طارق مجدى أحمد اسماعيل بكلية العلوم أمينا مساعدا، وأخيرا باللجنة العلمية فاز الطالب محمود محمد عبد الجابر بكلية العلوم بمنصب الأمين، والطالب مروان كمال حمدان خليفة بكلية الصيدلة الأمين المساعد.

 

 


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