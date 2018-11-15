ضبط 92 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات وتحصيل 70 ألف جنيه غرامات بالغربية

الغربية – عادل ضرة

شنت إدارة مرور الغربية برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، حملة مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، لإحكام الرقابة المرورية بالشوارع، وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات معدنية ورخصتى القيادة والتسيير.

أسفرت جهودها عن ضبط 92 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، وتحرير 258 مخالفة على نموذج 125، وتحرير 223 مخالفة انتظار خاطيء وحجز3 سيارات لتجاوز خط السير والتصالح فى 701 مخالفة مقابل تحصيل 70 ألف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات النارية المضبوطة، وإخطار نيابة المرور.