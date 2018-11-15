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ضبط 4378 هاربا من أحكام وتحصيل 229 ألف جنيه غرامات بالغربية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 06:37 م
ضبط 4378 هاربا من أحكام وتحصيل 229 ألف جنيه غرامات بالغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية ، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.
 
أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4378 هاربين من أحكام، منهم 2953 حكم فى جنح الغرامات، 1358  حكم فى جنح الحبس الجزئى  والمستأنف، و 62 حكم فى مخالفات، و5 أحكام فى جناية وتحصيل 229072  الف جنيه غرامات، تم ايداع المبلغ خزينه المحكمه وتولت النيابه العامه التحقيق.
 
 
 

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