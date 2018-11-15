ضبط 4 محلات مبيدات ببنى سويف لحيازتها عبوات منتهية الصلاحية

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيق، وذلك ضمن الحملات المفاجئة لمديرية الزراعة بإشراف من المهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة والتنسيق مع الجهات المعنية ، للحد من إنتشار المبيدات المخالفة للإشتراطات الصحية والقانونية بالأسواق .