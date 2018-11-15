ضبط 4 محلات مبيدات ببنى سويف لحيازتها عبوات منتهية الصلاحية

ضبطت حملة مشتركة من مسؤولى قسم الرقابة على المبيدات بمديرية الزراعة ، ومهندسي منطقة شمال الصعيد وبرفقتهم شرطة البيئة والمسطحات ، 4 محلات ومخازن إتجار بالمبيدات والأسمدة، بمركز ومدينة سمسطا جنوب غرب بنى سويف لحيازتها 125 عبوة متنوعة منتهية الصلاحية وغير مدون عليها تاريخ انتاج.
تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيق، وذلك ضمن الحملات المفاجئة لمديرية الزراعة بإشراف من المهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة والتنسيق مع الجهات المعنية ، للحد من إنتشار المبيدات المخالفة للإشتراطات الصحية والقانونية بالأسواق .
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