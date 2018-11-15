ضبط 11 عنصرا إجراميا و 3 قضايا مخدرات بحملة أمنية بالعبور

كتب - نيفين طه

قاد اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، حملة تفتيشية مكبرة بدائرة قسم العبور استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة.

وضمت الحملة ضباط مجموعات العمل من إدارة البحث الجنائى، بالاشتراك مع إدارة المرور مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن، وذلك لتحقيق التواجد الأمنى بشكل فعال لفرض السيطرة الأمنية وتفعيل القانون وإعلاء هيبة الدولة تحت الإشراف الميدانى لقيادات إدارة البحث الجنائي.

وتأتى الحملة فى إطار توجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بالقيام بحملات يومية على مستوى جميع مديريات الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومداهمة الأوكار والبؤر الإجرامية، وضبط كافة صور الخروج عن الشرعية، وذلك فى مجال الحملات المتنوعة واسعة الانتشار لإشعار المواطنين بالتواجد الشرطى الفعال بالشارع المصرى.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 11 متهما من العناصر الخطرة، و7 أسلحه نارية، و 3 قضايا مخدرات، بإجمالى 250 جم بانجو، و160جم حشيش، و100جم هيروين.