ضبط مدير الضرائب على الملاهى السابق لاختلاسه 83 ألف جنيه بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث الأموال العامة، بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط مأمور ضرائب لإهداره واختلاسه 84 ألف جنيه، عندما كان مدير ضرائب الملاهى فى عام 2016، وتم تحرير محضر بالوقعة.

وتلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن البحر الاحمر، إخطارا من العميد مدحت منتصر مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن المقدم أحمد أنور رئيس مباحث الأموال العامة، والرائد مصطفى حلمى وكيل مباحث الأموال العامة، من ضبط مأمور ضرائب لاختلاسه مبلغ 83 ألف جنيه عندما كان مدير ضرائب الملاهى الليلية.

وتبين أن قامت مباحث الأموال العامة بالاشتراك مع مأمورية الضرائب بالغردقة، بتشكيل لجنة وتبين قيام المدعو "محمد. س" باختلاس مبلغ 83 ألف جنيه، وإهدار 42 ألف جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.