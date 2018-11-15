video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 01:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط مدير الضرائب على الملاهى السابق لاختلاسه 83 ألف جنيه بالغردقة

الخميس، 15 نوفمبر 2018 12:49 م
ضبط مدير الضرائب على الملاهى السابق لاختلاسه 83 ألف جنيه بالغردقة اللواء أشرف عز العرب مدير أمن البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

تمكنت مباحث الأموال العامة، بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط مأمور ضرائب لإهداره واختلاسه 84 ألف جنيه، عندما كان مدير ضرائب الملاهى فى عام 2016، وتم تحرير محضر بالوقعة.

وتلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن البحر الاحمر، إخطارا من العميد مدحت منتصر مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن المقدم أحمد أنور رئيس مباحث الأموال العامة، والرائد مصطفى حلمى وكيل مباحث الأموال العامة، من ضبط مأمور ضرائب لاختلاسه مبلغ 83 ألف جنيه عندما كان مدير ضرائب الملاهى الليلية

وتبين أن قامت مباحث الأموال العامة بالاشتراك مع مأمورية الضرائب بالغردقة، بتشكيل لجنة وتبين قيام المدعو "محمد. س" باختلاس مبلغ 83 ألف جنيه، وإهدار 42 ألف جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عاملة فى ملهى ليلى لاتهامها بممارسة الرذيلة فى الغردقة

البحرالاحمر

اخبارمصر

اخبار المحافظات

الغردقة

الضرائب على الملاهى

مامور ضرائب الملاهى

مدير امن البحر الاحمر




لا تفوتك
"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة