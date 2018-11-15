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ضبط عاطلين يقومان يفرضان الإتاوات فى مواقف الخانكة بالقليوبية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 01:37 م
ضبط عاطلين يقومان يفرضان الإتاوات فى مواقف الخانكة بالقليوبية حبس -ارشيفية
كتب نيفين طه
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تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور بالقليوبية، بضبط المدعو "احمد ا" 21 عاما، عاطل ومقيم الإسكان الصناعى – دائرة قسم الخانكة حال قيامه بفرض الاتاوات والسيطرة بمنطقة قسم الخانكة، بدون وجه حق وضبط بحوزته مبلغ 57 جنيه من متحصلات عمله الاثم من سائقى السيارات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3145 لسنة 2018م جنح قسم الخانكة.

كما تم ضبط "مصطفى ر" 36 سنه، عاطل ومقيم المرج – القاهرة، حال قيامه بفرض الاتاوات والسيطرة بمنطقة قسم الخانكة، بدون وجه حق، وضبط بحوزته مبلغ 95 جنيه من متحصلات عمله الاثم من سائقى السيارات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3146 لسنة 2018م جنح قسم الخانكة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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