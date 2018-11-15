ضبط عاطلين بحوزتهما 35 كيلو بانجو فى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم

ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان، اليوم الخميس، القبض على عاطلين لحيازتهما كمية من نبات البانجو المخدر تزن نحو 35 كيلو جرام.

وتبين أن المتهم الأول هو "وحيد .هـ . أ" 28 سنة، عاطل، ومقيم قسم ثان أسوان، والسابق ضبطه واتهامه فى (3) قضايا متنوعة ( مخدرات )، والمتهم الثانى هو "عصام . ع . أ" 33 سنة، عاطل، ومقيم قسم ثان أسوان، والسابق ضبطه واتهامه فى قضيتين "مخدرات".

وعثر بحوزتهما على سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (35) كيلو جرام، واعترفا بتكوينهما تشكيلاُ عصابياً تخصص فى ارتكاب جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وكانا يشرعان فى بيعها لعملائهما بدائرة القسم.