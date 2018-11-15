video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 08:44 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط سيدة بالبحيرة هاربة من تنفيذ 110 أحكام قضائية فى قضايا مخالفات بناء

الخميس، 15 نوفمبر 2018 06:55 م
ضبط سيدة بالبحيرة هاربة من تنفيذ 110 أحكام قضائية فى قضايا مخالفات بناء حملة أمنية-أرشيفية
كتب ابراهيم احمد _ دينا الحسيني
إضافة تعليق
تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام من ضبط سيدة بالبحيرة هاربة من تنفيذ 110حكم قضائى فى قضايا أعمال بناء وسرقة تيار بإجمالى عقوبات بلغت 42 سنة حبس.
 
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام هروب المحكوم عليها رباب.م.ع 31  سنة ربة منزل، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية ، من تنفيذ 110  حكم حبس ، 39 جزئى ، 11 مستأنف ، 60 غرامة صادرين ضدها فى قضايا (سرقة تيار ، أعمال بناء بدون ترخيص ، بإجمالى عقوبات بلغت 42 سنة ، وقيمة كفالات بلغت 17 ألف جنيه، وغرامات بلغت قيمتها 350 ألف جنيه). 
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة، أمكن التوصل إلى تحديد محل إختباء المحكوم عليها -  بعقار بمنطقة سيدى شحاتة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار  وبإستهداف المذكورة بمحل إختبائها أمكن ضبطها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على عصابة لتزوير المحررات الرسمية فى زفتى

القبض على عاطلين اعتديا على حارس واستوليا على 400 ألف جنيه فى دسوق

القبض على محامى ستورمى دانيالز فى لوس انجلوس للاشتباه فى ضربه امرأة

تنفيذ احكام

ضبط سيده

الامن العام

مركز رطه كفر الدوار

حوادث اليوم




لا تفوتك
وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019

وزير التنمية المحلية: سيكون هناك مجالس محلية بداية 2019

التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

النيابة السعودية توجه التهم لـ11 شخصاً من الموقوفين فى قضية مقتل جمال خاشقجى.. وتكشف: تمت تجزئة جثة المجنى عليه بعد قتله بالقنصلية.. وولى العهد لم يعلم بمقتله.. شخص واحد عطل كاميرات المراقبة فى القنصلية بتركيا

النيابة السعودية توجه التهم لـ11 شخصاً من الموقوفين فى قضية مقتل جمال خاشقجى.. وتكشف: تمت تجزئة جثة المجنى عليه بعد قتله بالقنصلية.. وولى العهد لم يعلم بمقتله.. شخص واحد عطل كاميرات المراقبة فى القنصلية بتركيا

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الأهلى بعد خسارة دورى الأبطال

كارتيرون يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الأهلى بعد خسارة دورى الأبطال

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة