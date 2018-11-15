ضبط سيدة بالبحيرة هاربة من تنفيذ 110 أحكام قضائية فى قضايا مخالفات بناء

كتب ابراهيم احمد _ دينا الحسيني

تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام من ضبط سيدة بالبحيرة هاربة من تنفيذ 110حكم قضائى فى قضايا أعمال بناء وسرقة تيار بإجمالى عقوبات بلغت 42 سنة حبس.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام هروب المحكوم عليها رباب.م.ع 31 سنة ربة منزل، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية ، من تنفيذ 110 حكم حبس ، 39 جزئى ، 11 مستأنف ، 60 غرامة صادرين ضدها فى قضايا (سرقة تيار ، أعمال بناء بدون ترخيص ، بإجمالى عقوبات بلغت 42 سنة ، وقيمة كفالات بلغت 17 ألف جنيه، وغرامات بلغت قيمتها 350 ألف جنيه).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة، أمكن التوصل إلى تحديد محل إختباء المحكوم عليها - بعقار بمنطقة سيدى شحاتة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار وبإستهداف المذكورة بمحل إختبائها أمكن ضبطها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.