video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 06:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. وكيل تعليم القليوبية يكرم 5 من الموهوبين والمخترعين بالمدارس

الخميس، 15 نوفمبر 2018 05:12 م
صور.. وكيل تعليم القليوبية يكرم 5 من الموهوبين والمخترعين بالمدارس جانب من التكريم
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

كرم طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، 5 من الموهوبين والمخترعين من أبناء مدارس المحافظة وإدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالمديرية.

واستقبل عجلان، الموهوبين بمكتبه بحضور أولياء أمورهم وأشرف محمود مدير إدارة الموهوبين والتعليم الذكى، وقدمت له إحدى الموهوبات صورة له رسمتها هدية له منها.

وقال عجلان، إن دعم الموهوبين يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية برعايتهم والدفع بهم باعتبارهم نواة حقيقية للنهوض بالوطن، مضيفا أن المديرية بالتنسيق مع الإدارات وضعت برامج حقيقية لاكتشاف المواهب بمدارس القرى والمدن وتشكيل فرق بحثية لهذا الأمر.

 

وكيل تعليم القليوبية يكرم 5 من الموهوبين والمخترعين (1)
وكيل تعليم القليوبية يكرم 5 من الموهوبين والمخترعين

 

وكيل تعليم القليوبية يكرم 5 من الموهوبين والمخترعين (2)
وكيل تعليم القليوبية يكرم 5 من الموهوبين والمخترعين

 

وكيل تعليم القليوبية يكرم 5 من الموهوبين والمخترعين (3)
وكيل تعليم القليوبية يكرم 5 من الموهوبين والمخترعين

 

وكيل تعليم القليوبية يكرم 5 من الموهوبين والمخترعين (6)
وكيل تعليم القليوبية يكرم 5 من الموهوبين والمخترعين

 

وكيل تعليم القليوبية يكرم 5 من الموهوبين والمخترعين (7)
وكيل تعليم القليوبية يكرم 5 من الموهوبين والمخترعين

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعليم القليوبية تحيل مدرس إعدادى تعدى على طالب بالضرب للشئون القانونية

اخبار القليوبية

اخبار مصر

محافظ القليوبية

محافظة القليوبية

تعليم القليوبية




لا تفوتك
التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

التخطيط: مسودة "الصندوق السيادى" أمام مجلس الوزراء الاثنين.. وبدء عمله 2019

النيابة السعودية: تمت تجزئة جثة خاشقجى بعد قتله فى القنصلية

النيابة السعودية: تمت تجزئة جثة خاشقجى بعد قتله فى القنصلية

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

تل العقارب تتحول لقطعة من أوروبا والحلم أصبح حقيقة بروضة السيدة.. أفضل مشروع لتطوير العشوائيا.. رئيس الوزراء يعلن انتهاء التنفيذ وبدء تسليم الأعمال.. تخصيص أماكن للمطاعم والاستراحات وانتظار السيارات.. صور

تل العقارب تتحول لقطعة من أوروبا والحلم أصبح حقيقة بروضة السيدة.. أفضل مشروع لتطوير العشوائيا.. رئيس الوزراء يعلن انتهاء التنفيذ وبدء تسليم الأعمال.. تخصيص أماكن للمطاعم والاستراحات وانتظار السيارات.. صور

منتخب مصر يرفع راية التحدى قبل مواجهة تونس وأجيرى يستقر على التشكيل

منتخب مصر يرفع راية التحدى قبل مواجهة تونس وأجيرى يستقر على التشكيل

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

تقارير: حلم دوري أبطال أوروبا يدفع برشلونة لضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة