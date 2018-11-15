صور.. وكيل تعليم القليوبية يكرم 5 من الموهوبين والمخترعين بالمدارس

القليوبية إبراهيم سالم

كرم طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، 5 من الموهوبين والمخترعين من أبناء مدارس المحافظة وإدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالمديرية.

واستقبل عجلان، الموهوبين بمكتبه بحضور أولياء أمورهم وأشرف محمود مدير إدارة الموهوبين والتعليم الذكى، وقدمت له إحدى الموهوبات صورة له رسمتها هدية له منها.

وقال عجلان، إن دعم الموهوبين يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية برعايتهم والدفع بهم باعتبارهم نواة حقيقية للنهوض بالوطن، مضيفا أن المديرية بالتنسيق مع الإدارات وضعت برامج حقيقية لاكتشاف المواهب بمدارس القرى والمدن وتشكيل فرق بحثية لهذا الأمر.



وكيل تعليم القليوبية يكرم 5 من الموهوبين والمخترعين



وكيل تعليم القليوبية يكرم 5 من الموهوبين والمخترعين



وكيل تعليم القليوبية يكرم 5 من الموهوبين والمخترعين



وكيل تعليم القليوبية يكرم 5 من الموهوبين والمخترعين