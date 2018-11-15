صور.. وفد صربى برئاسة رئيس المجلس النيابى بصربيا يقوم برحلة بحرية بمرسى علم

البحر الأحمر - عماد عرفة

قام الوفد السياحى الأعلامى الصربى، برئاسة دارجان بالما رئيس المجلس النيابى الصربى، برحلة بحرية بمدينة مرسى علم، وذلك على هامش زيارتهم للبحر الأحمر، لتوقيع اتفاقية توأمة بين مدينة مرسى علم ومدينة ياجودينا الصربية.

إنطلقت الرحلة البحرية التى قام بها الوفد الصربى من مارينا بورتو غالب بمدينة مرسى علم، حتى منطقة "مرسى مبارك" الغنية بالشعاب المرجانية، والتى تحتوى على كائنات بحرية فريدة من نوعها بالسلاحف والدلافين وحيوان الدوجنج "عروس البحر"، حيت تعد المنطقة بأنها المكان الأمثل للغوص على مستوى العالم.

وأبدى دارجان بالما رئيس المجلس النيابى الصربى، إعجابه بجمال البحر الأحمر وصفاء المياه به، كما أبدى إعجابه بالشعاب المرجانية والأسماك والكائنات البحرية النادرة ، مشيراً إلى أن هذه الرحلة التى شارك بها جميع أعضاء الوفد كانت أكثر من ممتازة.

وقدم رئيس المجلس النيابى الصربى الشكر إلى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، على دعوته لتفقد مدينة مرسى علم والاستمتاع بجوها، قائلا أن مرسى علم تتمتع بأقصى درجات الأمن والأمان، فجميع أعضاء الوفد تتجول بحرية داخل المدينة .

ويتضمن برنامج الزيارة الترويجية تفقد منجم السكرى ومحمية وادى الجمال وحفل فنى بالخيمة البدوية ، وغيرها من الفقرات التى يتضمنها برنامج الزيارة



زيارة الوفد الصربى لمرسى علم



زيارة الوفد الصربى لمرسى علم



زيارة الوفد الصربى لمرسى علم



زيارة الوفد الصربى لمرسى علم



زيارة الوفد الصربى لمرسى علم



زيارة الوفد الصربى لمرسى علم



زيارة الوفد الصربى لمرسى علم



زيارة الوفد الصربى لمرسى علم