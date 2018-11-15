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صور.. ندوات دينية باللغات الأجنبية فى أوقاف جنوب سيناء بعنوان رسول الإنسانية

الخميس، 15 نوفمبر 2018 10:10 ص
صور.. ندوات دينية باللغات الأجنبية فى أوقاف جنوب سيناء بعنوان رسول الإنسانية الشيخ اسماعيل الرواى وكيل وزارة الاوقاف اثناء الندوة
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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نظمت مديرية أوقاف جنوب سيناء ندوات دينية بعنوان ( رسول الإنسانية ) للتعريف بالسيرة النبوية وأخلاق النبي وذلك في مساجد تتبع الإدارات الفرعية بجنوب سيناء تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة  واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وإشراف عام الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزاره الأوقاف بجنوب سيناء
 
 
 
 
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الشيخ اسماعيل الرواى وكيل وزارة الاوقاف اثناء الندوة

 

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أئمة الأوقاف اثناء ندوة لطلاب المدارس

 

 

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 ندوة باحد المسجد بمدينة طور سيناء

 

 

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 الائمة بمركز الشباب فى احد الندوات

 

 
 
 

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