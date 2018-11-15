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صور.. مظاهرة فى تل أبيب ضد الحكومة لعجزها عن حماية المستوطنين

الخميس، 15 نوفمبر 2018 07:32 م
صور.. مظاهرة فى تل أبيب ضد الحكومة لعجزها عن حماية المستوطنين مظاهرة فى تل أبيب
كتب- هاشم الفخرانى
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن سكان المستوطنات القريبة من قطاع غزة والتى تضم مستوطنات "سديروت – عسقلان" تظاهروا مساء اليوم فى تل أبيب ضد وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة، معتبرين وقف إطلاق النار بمثابة هزيمة لإسرائيل.
 
 
مظاهرة فى تل ابيب
مظاهرة فى تل ابيب
وقالت الصحيفة أن المستوطنين أشعلوا إطارات السيارات خلال المظاهرات التى دعت الحكومة الإسرائيلية إلى حماية المستوطنات من صواريخ المقاومة والتى تطلق من غزة ، موضحين أن الحكومة الإسرائيلية لم توفر لهم الحماية الكافية من صواريخ القطاع .
 
تضرر سكان المستوطنات
تضرر سكان المستوطنات
 
ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها نريد الأمن حالا ، فيما شهدت المظاهرات تأييدا من قبل حزب المعسكر الصهيونى الذى يمثل المعارضة فى إسرائيل ، معتبرين أن الحكومة متهمة بالتقصير فى الدفاع عن سكان المستوطنات اللذين أطلق عليها عشرات الصواريخ .
 
أحد سكان المستوطنات المتضررة
أحد سكان المستوطنات المتضررة
 
 

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