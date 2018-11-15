video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 04:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. مدير أمن الإسماعيلية يتفقد الخدمات المعينة فى الشوارع وعلى المدارس

الخميس، 15 نوفمبر 2018 03:19 م
صور .. مدير أمن الإسماعيلية يتفقد الخدمات المعينة فى الشوارع وعلى المدارس جانب من جولة مدير الامن
الإسماعيلية – صبرى غانم
إضافة تعليق

حرص اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، يرافقه العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور، على تفقد الخدمات المعينة على المنشآت الحيوية ودور العبادة والميادين والأسواق، وخاصة لحظة خروج المدارس، كما تفقد مدير الأمن الخدمات السرية والشرطية المعينة أمام المدارس وفى الشوارع والميادين .

وخلال جولته إلتقى مدير الأمن بعدد من المواطنين وقدم المواطنون الشكر إلى مدير الأمن على وجوده فى الشارع مع المواطنين.

وشدد مدير الأمن على ضرورة تواجد القوات أمام المدارس، وكذلك سيارات الدورية الأمنية والنجدة أثناء الدراسة وأثناء الخروج من المدارس ومحاولة التصدى لأى سلوك أو تصرف مخالف.

 

جولة مدير أمن الإسماعيلية على الأقوال الأمنية للمنشأت (1)
جولة مدير أمن الإسماعيلية على الأقوال الأمنية للمنشأت

 

جولة مدير أمن الإسماعيلية على الأقوال الأمنية للمنشأت (2)
جولة مدير أمن الإسماعيلية على الأقوال الأمنية للمنشأت

 

جولة مدير أمن الإسماعيلية على الأقوال الأمنية للمنشأت (3)
جولة مدير أمن الإسماعيلية على الأقوال الأمنية للمنشأت

 

جولة مدير أمن الإسماعيلية على الأقوال الأمنية للمنشأت (4)
جولة مدير أمن الإسماعيلية على الأقوال الأمنية للمنشأت

 

جولة مدير أمن الإسماعيلية على الأقوال الأمنية للمنشأت (5)
جولة مدير أمن الإسماعيلية على الأقوال الأمنية للمنشأت

 

جولة مدير أمن الإسماعيلية على الأقوال الأمنية للمنشأت (7)
جولة مدير أمن الإسماعيلية على الأقوال الأمنية للمنشأت

 

جولة مدير أمن الإسماعيلية على الأقوال الأمنية للمنشأت (8)
جولة مدير أمن الإسماعيلية على الأقوال الأمنية للمنشأت

 

جولة مدير أمن الإسماعيلية على الأقوال الأمنية للمنشأت (9)
جولة مدير أمن الإسماعيلية على الأقوال الأمنية للمنشأت

 

جولة مدير أمن الإسماعيلية على الأقوال الأمنية للمنشأت (10)
جولة مدير أمن الإسماعيلية على الأقوال الأمنية للمنشأت 

 

جولة مدير أمن الإسماعيلية على الأقوال الأمنية للمنشأت (11)
جولة مدير أمن الإسماعيلية على الأقوال الأمنية للمنشأت 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مدير أمن الإسماعيلية يستكمل حملة إزالة كرافانات نمرة 6

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

كنائس الاسماعيلية

المنشات الحيوية

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
النيابة السعودية: تمت تجزئة جثة خاشقجى بعد قتله فى القنصلية

النيابة السعودية: تمت تجزئة جثة خاشقجى بعد قتله فى القنصلية

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

تل العقارب تتحول لقطعة من أوروبا والحلم أصبح حقيقة بروضة السيدة.. أفضل مشروع لتطوير العشوائيا.. رئيس الوزراء يعلن انتهاء التنفيذ وبدء تسليم الأعمال.. تخصيص أماكن للمطاعم والاستراحات وانتظار السيارات.. صور

تل العقارب تتحول لقطعة من أوروبا والحلم أصبح حقيقة بروضة السيدة.. أفضل مشروع لتطوير العشوائيا.. رئيس الوزراء يعلن انتهاء التنفيذ وبدء تسليم الأعمال.. تخصيص أماكن للمطاعم والاستراحات وانتظار السيارات.. صور

منتخب مصر يرفع راية التحدى قبل مواجهة تونس وأجيرى يستقر على التشكيل

منتخب مصر يرفع راية التحدى قبل مواجهة تونس وأجيرى يستقر على التشكيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة