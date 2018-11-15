صور .. مدير أمن الإسماعيلية يتفقد الخدمات المعينة فى الشوارع وعلى المدارس

الإسماعيلية – صبرى غانم

حرص اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، يرافقه العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور، على تفقد الخدمات المعينة على المنشآت الحيوية ودور العبادة والميادين والأسواق، وخاصة لحظة خروج المدارس، كما تفقد مدير الأمن الخدمات السرية والشرطية المعينة أمام المدارس وفى الشوارع والميادين .

وخلال جولته إلتقى مدير الأمن بعدد من المواطنين وقدم المواطنون الشكر إلى مدير الأمن على وجوده فى الشارع مع المواطنين.

وشدد مدير الأمن على ضرورة تواجد القوات أمام المدارس، وكذلك سيارات الدورية الأمنية والنجدة أثناء الدراسة وأثناء الخروج من المدارس ومحاولة التصدى لأى سلوك أو تصرف مخالف.



جولة مدير أمن الإسماعيلية على الأقوال الأمنية للمنشأت



جولة مدير أمن الإسماعيلية على الأقوال الأمنية للمنشأت



جولة مدير أمن الإسماعيلية على الأقوال الأمنية للمنشأت



جولة مدير أمن الإسماعيلية على الأقوال الأمنية للمنشأت



جولة مدير أمن الإسماعيلية على الأقوال الأمنية للمنشأت



جولة مدير أمن الإسماعيلية على الأقوال الأمنية للمنشأت



جولة مدير أمن الإسماعيلية على الأقوال الأمنية للمنشأت



جولة مدير أمن الإسماعيلية على الأقوال الأمنية للمنشأت



جولة مدير أمن الإسماعيلية على الأقوال الأمنية للمنشأت