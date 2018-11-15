صور..محافظ البحر الأحمر يترأس جلسة تعريفية بين مستثمرى مصر وصربيا بمرسى علم

البحر الأحمر - عماد عرفة

ترأس اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الخميس، جلسة تعريفية بين رجال الأعمال ومستثمرى قطاع السياحة بصربيا وبين رجال الأعمال والمستثمرين بمدينة مرسى علم، بحضور دراجان بالما رئيس المجلس النيابى الصربي.

رحب محافظ البحر الأحمر برئيس المجلس النيابى الصربى والوفد المرافق له، مقدماً الشكر له على ترتيب هذه الزيارة التى جاءت نتيجة توقيع اتفاقية التوأمة بين مدينة ياجودينا الصربية ومدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

وأكد المحافظ على سرعة ترتيب الزيارة بمدينة مرسى علم لتفعيل اتفاقية التوأمة فى أقل من شهر يعطى انطباع بالجدية فى تنفيذ كافة بنود الاتفاقية بين المدينتين .

كما أكد المحافظ خلال كلمته بالجلسة التعريفية بأنه سيتم العمل سويا خلال الفترة القادمة فى العديد من المجالات منها مجال التبادل السياحى ومجالات الاستثمار السياحى المختلفة بالإضافة المجال التعليمى والمجال الرياضى ، وغيرها من المجالات الأخري.

ومن جانبه قدم دراجان بالما الشكر الى محافظ البحر الأحمر على حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب، كما قدم الشكر إلى كافة الحضور من رجال الأعمال المصريين ورجال الإعلام، مشيراً إلى ضرورة التحدث عن تعزيز العلاقات فى مختلف المجالات بين مصر وصربيا

وقام بالما بتعريف رجال الأعمال والمستثمرين الصربيين الى محافظ البحر الأحمر والى رجال الأعمال المصريين.

ومن جانبه قام اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بتعريف رئيس المجلس النيابى الصربى برجال الأعمال والمستثمرين المصريين بمدينة مرسى علم، موضحاً بأنه سيكون فى الغد عقد اجتماع رسمى لعرض وجهات النظر المطروحة طبقا للتخصصات فى مختلف المجالات، مشيراً إلى أنه سيسبق هذا اللقاء عقد ورشة عمل بين رجال الأعمال المصريين ورجال الأعمال الصربيين.

وفى نهاية اللقاء قدم دراجان بالما رئيس المجلس النيابى الصربى شكر المواطنين بصربيا إلى محافظ البحر الأحمر، موضحا بأن الشعب الصربى يحترم كثيرا اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مشيراً إلى أن تواجده بصربيا خلال الفترة الماضية أصبح حديث وسائل الإعلام المختلفة بصربيا، وقال بالما أنه يشعر بالفخر للصداقة الغالية مع محافظ البحر الأحمر.

حضر الجلسة التعريفية اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة مرسى علم والسيد راتكو سيتفانوفيتش رئيس مدينة ياجودينا بصريبا.



محافظ البحر الأحمر يترأس جلسة تعريفية بين مستثمرى مصر وصربيا



محافظ البحر الأحمر يترأس جلسة تعريفية بين مستثمرى مصر وصربيا



محافظ البحر الأحمر يترأس جلسة تعريفية بين مستثمرى مصر وصربيا



محافظ البحر الأحمر يترأس جلسة تعريفية بين مستثمرى مصر وصربيا



محافظ البحر الأحمر يترأس جلسة تعريفية بين مستثمرى مصر وصربيا



محافظ البحر الأحمر يترأس جلسة تعريفية بين مستثمرى مصر وصربيا