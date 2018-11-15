صور.. محافظ الأقصر يبحث مع مدير برنامج تطوير التعليم الفنى خطط دعم المحافظة

الأقصر - أحمد مرعى

التقى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مع مدير برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى الدكتور شروق زيدان، ومستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حسام فريد، وذلك للإطلاع على عمل برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى داخل المحافظة، وذلك بحضور نائب المحافظ محمد عبدالقادر خيرى، والسكرتير العام للمحافظة اللواء هشام أحمد شادى.

وقامت الدكتورة شروق زيدان، خلال اللقاء، باستعراض البرنامج الذى تم إطلاقه على مستوى الجمهورية، بتمويل مشترك الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى، من أجل تقديم الدعم الفنى والمالى للبيئة الاجتماعية والاقتصادية فى مصر عن طريق تطوير قطاع التعليم الفنى والتدريب المهنى.

وأشارت زيدان، إلى أن البرنامج يركز بشكل خاص على قطاع السياحة نظرا لأهمية هذا القطاع فى تنمية الاقتصاد المصرى، حيث يهدف البرنامج إلى تحقيق تأثير إيجابى مباشر فى القوى العاملة وسوق العمل مع مراعاة المتطلبات الحالية لسوق السياحة وذلك لتوفير أعلى مستويات الخدمة وتلبية احتياجات الوفود السياحية، موضحة أنه تم تدريب أكثر من 1000 عامل بالمنشآت الفندقية بالمحافظة فى مجال الصحة وسلامة الغذاء من أجل الإرتقاء بمستوى جودة الخدمات السياحية.

وأضافت زيدان، أن البرنامج ينظم مسابقة "شيف المستقبل" فى المدارس الفندقية على مستوى الجمهورية، والتى تهدف إلى تحسين مستوى خريجى المدارس الفندقية من الجنسين ليكون لديهم القدرة على الانخراط فى سوق العمل طبقا للمعايير الدولية، وتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفنى، موضحة أن محافظة الأقصر تستضيف إحدى مراحل المسابقة، وذلك فى إطار أهداف البرنامج التى تهدف إلى تحسين وتطوير نظام التعليم الفنى.