صور.. قومى المرأة بالشرقية يختتم حملة "لأنى رجل" لتوعية 950 شابا بمشاركة المرأة

الشرقية- فتحية الديب

اختتم فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، اليوم، حملة "لأنى رجل"، والتى استهدفت توعية الذكور رجالا وشبابا بحقوق المرأة فى التعليم والعمل والتشجيع على ممارسة الرياضة ومناهضة العنف ضدها ومشاركتها فى تربية الأولاد.

وقالت الدكتورة" عايدة عطية" مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، إن الحملة تهدف إلى التخاطب مع الشباب والرجال لفهم دورهم الحقيقى فى الأسرة، وهو الدور التكاملى القائم على الشراكة والحب وليس التنافسى بين الزوجين، وتدعو للحوار بين الأسرة من جديد، وتسعى إلى إدماج الرجال والشباب لتمكين المرأة و تهدف إلى توعية الرجال بأهمية مشاركتهم للسيدات فى كافة أمور الحياة و تدعيمهن فى التعليم والعمل ومناهضة العنف ضد المرأة وغيرها من الأمور الحياتية.

وتابعت "عطية" أن الحملة استهدفت طلاب المدرسة الثانوية العسكرية بنين، والثانوية الصناعية بنين بأبوحماد، وعدد من طلاب كلية الأداب قسم علم النفس والإجتماع، بحضور عميد الكلية عماد مخمير، والدكتور أسامة عبد البارئى رئيس قسم الاجتماع بالكلية، والدكتور هبة محمد علي، رئيس قسم مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وتم إستهداف 950 شابا.



حملة لأنى رجل



حملة لأنى رجل



حملة لأنى رجل



حملة لأنى رجل